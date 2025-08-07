HAPŠENJE ZBOG PODIZANJA SPOMENIKA PAVLU ĐURIŠIĆU: Lisice jer je na njegovoj zemlji podignut spomenik
UPRAVA policije Crne Gore saopštila je da je povodom nezakonitog postavljanja spomen-obeležja Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru u opštini Berane, uhapšen V. D. (59) iz Berana.
- Službenici Uprave policije su jutros preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti i identifikovali lice V.D. (59) iz Berana, koje je potom, nakon utvrđenih činjenica, po nalogu tužioca lišeno slobode, saopšteno je iz policije, odakle kažu da su prethodno došli do operativnih saznanja da je u mestu Gornje Zaostro, na parceli u vlasništvu V.D., nezakonito postavljeno spomen-obilježje Pavlu Đurišiću.
- Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Berane su odmah izašli na lice mesta, gde su preduzeli konkretne kriminalističko-tehničke mere i radnje i sačinili foto-elaborat, nakon čega su o zatečenom stanju promptno obavestili Osnovno državno tužilaštvo u Beranama i Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, kao i Ministarstvo kulture i medija i Sekretarijat za kulturu Opštine Berane, radi preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti.
Policijski službenici su po ovlašćenju nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama izvršili uviđaj na licu mesta, dok je inspektor Ministarstva kulture i medija, u prisustvu policijskih službenika, izvršio inspekcijski nadzor o čemu je sačinio zapisnik, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Nakon sprovedenih mera i radnji na osnovu kojih je nadležni državni tužilac ocenio da se radi o krivičnom delu za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, iz policije ističu da je lišila slobode V.D. zbog sumnje da je počinio krivično delo iz člana 411a Krivičnog zakonika Crne Gore – povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obeležja.
-U postupku do podnošenja krivične prijave, policija je prikupila obaveštenja od više lica i izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeno lice V.D.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sproveden u Osnovno državno tužilaštvo na dalju nadležnost.
Službenici Uprave policije nastavljaju preduzimanje i drugih mjera i radnji povodom ovog događaja, saopštila je Uprava policije Crne Gore, povodom događaja koji je ustalasao javnost u Crnoj Gori.
