OVO JE ĆERKA RADOJA ZVICERA KOJA JE SINOĆ UHAPŠENA: Dok joj oca love od Kariba do Evrope, Iva divlja po Kotoru (FOTO)

IVA Zvicer (18), ćerka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, uhapšena je sinoć u naselju Pržice nedaleko od Kotora zbog brze vožnje.

Uprava policije Crne Gore je saopštila da je Iva Zvicer vozila brzinom od 124 km/h na delu puta gde je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 50 km/h.

Ćerka Radoja Zvicera je kažnjena na sudu sa 175 evra, merom zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda.

Iva Zvicer je ranije objavljivala na društvenim mrežama fotografije sa majkom Tamarom, koja je postala poznata u javnosti nakon što je pištoljem branila muža od atentatora u Kijevu.

Kavčani o Tamari Zvicer: "E, bogomi je vuk"

Tamara Zvicer, tada je držeći pištolj u rukama izletela iz zgrade, zapucala na napadače i supruga spasila sigurne smrti.

Crnogorski portal Libertas press svojevremeno objavio je optužnicu protiv "kavačkog klana" na kojoj se nalaze prepiske tada ranjenog Zvicera i njegovih saradnika, između ostalih prljavih policajaca Ljube Milovića i Petra Lazovića.

Oni su tada hvalili reakciju Tamare Zvicer.

- Kako si ženu obučio, al’ srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi živi kako si odreagovao, a onda više nisi bio tema, od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem - napisao je Milović šefu "kavčana", koji mu potom odgovora da je i sam iznenađen njenom reakcijom.

- Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima... Reko: "Gde ode, što je ovo?" Evo je vraća se i kaže: "Pobegle p****".

Milović mu potom odgovora: "E, bogomi je vuk. Baš sam se iznenadio. Čudo".

- Sreću smo imali veliku, jer tu gde mi je bio ulaz, su još dvoje bili... Držao sam ga u torbicu (pištolj) na početak lokala, nisam mogao za njima ali bi se branio - rekao je na to Zvicer.

Osumnjičeni atentatori se inače i dalje nalaze u ukraijnskom zatvoru i još uvek nisu osuđeni. Sa druge strane Radoje Zvicer od hapšenja beogradskog ogranka "kavačkog klana" Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nalazi se u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna Interpolova poternica.

Od Kariba do srca Evrope

Zvicer se nalazi na Interpolovoj poternici, kao i na listi najtraženijih begunca Evropske unije. Austrijska policija navodi da bi mogao da se nalazi u Austriji, te upozorava da je izuzetno opasan, verovatno naoružan, i da koristi brojne lažne identitete .

Sa druge strane, slovački portal aktuality.sk, navodi da je moguće da je u Južnoj Americi, gde ga štite poslovni partneri. Još ranije, postojale su tvrdnje da bi mogao da se krije u Kolumbiji, uz podršku mreža povezanih sa nekadašnjim narko-kartelima Pabla Eskobara.

Nepotvrđene informacije govore o mogućnosti da koristi makedonski pasoš i da se skriva između Dominikanske Republike i Brazila, koristeći novu identifikaciju.

