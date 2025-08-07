OVO JE ĆERKA RADOJA ZVICERA KOJA JE SINOĆ UHAPŠENA: Dok joj oca love od Kariba do Evrope, Iva divlja po Kotoru (FOTO)
IVA Zvicer (18), ćerka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, uhapšena je sinoć u naselju Pržice nedaleko od Kotora zbog brze vožnje.
Uprava policije Crne Gore je saopštila da je Iva Zvicer vozila brzinom od 124 km/h na delu puta gde je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 50 km/h.
Ćerka Radoja Zvicera je kažnjena na sudu sa 175 evra, merom zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda.
Iva Zvicer je ranije objavljivala na društvenim mrežama fotografije sa majkom Tamarom, koja je postala poznata u javnosti nakon što je pištoljem branila muža od atentatora u Kijevu.
Kavčani o Tamari Zvicer: "E, bogomi je vuk"
Tamara Zvicer, tada je držeći pištolj u rukama izletela iz zgrade, zapucala na napadače i supruga spasila sigurne smrti.
Crnogorski portal Libertas press svojevremeno objavio je optužnicu protiv "kavačkog klana" na kojoj se nalaze prepiske tada ranjenog Zvicera i njegovih saradnika, između ostalih prljavih policajaca Ljube Milovića i Petra Lazovića.
Oni su tada hvalili reakciju Tamare Zvicer.
- Kako si ženu obučio, al’ srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi živi kako si odreagovao, a onda više nisi bio tema, od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem - napisao je Milović šefu "kavčana", koji mu potom odgovora da je i sam iznenađen njenom reakcijom.
- Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima... Reko: "Gde ode, što je ovo?" Evo je vraća se i kaže: "Pobegle p****".
Milović mu potom odgovora: "E, bogomi je vuk. Baš sam se iznenadio. Čudo".
- Sreću smo imali veliku, jer tu gde mi je bio ulaz, su još dvoje bili... Držao sam ga u torbicu (pištolj) na početak lokala, nisam mogao za njima ali bi se branio - rekao je na to Zvicer.
Osumnjičeni atentatori se inače i dalje nalaze u ukraijnskom zatvoru i još uvek nisu osuđeni. Sa druge strane Radoje Zvicer od hapšenja beogradskog ogranka "kavačkog klana" Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nalazi se u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna Interpolova poternica.
Od Kariba do srca Evrope
Zvicer se nalazi na Interpolovoj poternici, kao i na listi najtraženijih begunca Evropske unije. Austrijska policija navodi da bi mogao da se nalazi u Austriji, te upozorava da je izuzetno opasan, verovatno naoružan, i da koristi brojne lažne identitete .
Sa druge strane, slovački portal aktuality.sk, navodi da je moguće da je u Južnoj Americi, gde ga štite poslovni partneri. Još ranije, postojale su tvrdnje da bi mogao da se krije u Kolumbiji, uz podršku mreža povezanih sa nekadašnjim narko-kartelima Pabla Eskobara.
Nepotvrđene informacije govore o mogućnosti da koristi makedonski pasoš i da se skriva između Dominikanske Republike i Brazila, koristeći novu identifikaciju.
(Kurir)
Preporučujemo
UBIJEN IGOR NEDOVIĆ U PODGORICI: Ranjeni pripadnik kavačkog klana podlegao povredama
16. 07. 2025. u 14:50
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)