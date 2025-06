ČIJA JE "NIČIJA KUĆA"? Kontrola objekta u Podgorici za koji se sumnja da je vlasništvo Mila Đukanovića

ČUVENA "ničija kuća" u Ulici Vukice Mitrović u Podgorici, nije evidentirana u katastru nepokretnosti na 1. januar ove godine i za nju nije utvrđen porez na imovinu.

printskrin/gugl maps

Ovo je saopštio Aleksandar Rašović, direktor Uprave lokalnih javnih prihoda, nakon odborničkog pitanja koje mu je postavio Mitar Paunović iz Demokratske Crne Gore.

- Ako porez na nepokretnost za konkretni objekat nije utvrđen da li su kontaktirani drugi nadležni organi na državnom i lokalnom nivou u cilju stvaranja pretpostavki za naplatu poreza - pitao je Paunović, a direktor Rašović odgovorio je da će dati nalog za inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo ko je poreski obveznik tog objekta.

Paunović je podsetio da NVO MANS godinama ukazuje da je stvarni vlasnik ovog objekta dugogodišnji predsednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović.

Svojevremeno predsednik "Atlas grupe", Duško Knežević, otkrio je da se palata pored Vile "Gorica" gradi za Mila Đukanovića, iako se vodi na njegovog prijatelja Vladana Ivanovića. Međutim, to je kasnije demantovao sam Đukanović.

Afera "Ničija kuća", bila je jedna u nizu kojima je Knežević uzdrmao crnogorsku javnu scenu razotkrivajući mračne tajne bivšeg režima. On je 2019. godine rekao da ima dosta finansijskih i transakcijskih dokaza za tvrdnje koje je navodio ali da "cela Crna Gora zna da je to Đukanovićeva kuća, ali nema hrabrosti da to kaže".

Milov demanti BIVŠI predsednik države Milo Đukanović dematovao je navode Duška Kneževića da ovaj sporni objekat pripada njemu. - Sve što sam stekao i uradio činio sam legalno i po zakonu - kategoričan je Đukanović.

- Đukanović mi je ponudio da se na mene vodi kuća koja je na Gorici, kada je trebalo da se gradi, međutim, ja sam to odbio i kuća se vodi na Vlada Ivanovića, njegovog druga. Mislim da bi državni organi trebalo odmah da pokrenu istragu i vide kako je ta kuća finansirana i ko stoji iza nje formalno. Zoran Petrović sa svojim sinom mi je isto to potvrdio, da je kuća Mila Đukanovića. Neka Specijalno državno tužilašto ispita arhitekte, izvođače radova i videće šta se dešava tamo - izjavio je tada Knežević.

Palata je izgrađena na nekadašnjem gradsko-građevinskom zemljištu, koje je bivša podgorička uprava ustupila Ivanoviću, bliskom prijatelju Đukanovića. Gradnja je počela 2014. godine, a tada je bio planiran stambeni objekat od oko 480 kvadrata. Prema podacima sa sajta Uprave za nekretnine, Ivanoviću je na korišćenje bio dat plac od 1.579 kvadrata. Priča se da je taj posao završio tadašnji gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, nakon što je izmenjen DUP Nova varoš 2, kojim su, pored vile "Gorica", ucrtane dve parcele uz Atinsku ulicu u kojoj živi Đukanović. Ugovor o prenosu prava na građevinsko zemljište potpisali su Ivanović i u to vreme direktor Agencije za imovinu Podgorice Dragan Đukić. Cena po kvadratu iznosila je 702 evra, odnosno 1.108.458 evra ukupno.

Prvi sukob sa Đukanovićem, Duško Knežević je, kako tvrdi, imao upravo kada ga je opomenuo da "nije normalno da on ima kuću tolike površine i vrednosti odmah pored vile "Gorica" i da, kad se promeni vlast, nije dobro da on stanuje tu".