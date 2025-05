U KRSNOM HODU KA OSTROGU I TIJANA BOŠKOVIĆ: Reke ljudi iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske na poklonjenju Svetom Vasiliju Ostroškom

SRPSKA pravoslavna crkva slavi danas praznik Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog, i mesto su hodočašća za vernike svih religija. Reke ljudi iz Hercegovine, sa Kosova i Metohije i iz centralne Srbije, cele Crne Gore slivaju se ovih dana u jedan tok koji vodi ka manastiru Ostrog, na poklonjenje zaštitniku, utešitelju i nebeskom zaštitniku Tvrdoškom i Ostroškom Čudotvorcu.

Mitropolija crnogorsko-primorska B.Musić

U krsnom hodu od Nemanjinog grada Podgorice do Ostroga litiju je predvodio protojerej Predrag Šćepanović, koji je pozdravio mnoge koji su se priključili iz ostalih gradova u Crnoj Gori. Ove godine se sabranima na platou ispred Vaskrsenja Hristovog u Podgorici obratila igumanija manastira Presvete Bogorodice Trojeručice u Beogradu, mati Zlata, koja je ovo hodočašće i započela davne 2002. godine, kada je učestvovalo svega šest hodočasnika, sa blagoslovom mitropolita Amfilohija.

- Kada smo kretali tu su bila dečica, sada ste momci, ljudi, koliko vas samo ima. Tada je mitropolit blagoslovio da krenemo iz manastira Duga, to je bio put dug 60 kilometara bez kombija, obezbeđenja, tako smo išli tri godine, a onda je rekao: "To vam je dugo, ima ljudi koji su i bolesni, hajde da litija krene od Sabornog hrama pa do Ostroga". A sada je litija, možemo slobodno da je nazovemo, od mitropolita Amfilohija do Svetoga Vasilija! - poručila je mati Zlata.

Litiji su se priključili Luka Bošković (89) i Gojko Bošković (70) i oni su svakako najstariji učesnici ovog krsnog hoda do ostroške svetinje. Tokom molitvenog hoda, protojerej Šćepanović je sa ostalim učesnicima zastao nakratko ispred Zavoda za izvršenje krivičnih snakcija u Spužu i pozvao ih da pozdrave zaposlene.

- Zahvaljujući njihovoj predusretljivosti i dobroj višegodišnjoj saradnji, stotine zatvorenika koji to žele, imaju priliku da tokom cele godine prime utehu, ispovede se i prisajedine sa Svetim tajnama tela i krvi Hristove - kazao je prota Šćepanović.

Iz Nevesinja je krenulo 199 hodočasnika, među kojima je najviše mladih. Okupljeni ispred Hrama Vaznesenja Gospodnjeg, uz molitvu i blagoslov sveštenika Slavka Lalovića, otpočeli su put dug 170 kilometara. Iz manastira Kosijerevo krenulo je trista hodočasnika prema manastiru Ostrog, a među njima je na čelu kolone, sa krstom, i najbolja odbojkašica sveta Tijana Bošković.

Tu su i Trebinjci. Trodnevno molitveno putovanje preko Gacka, Golije i Nikšića završilo se poklonjenjem moštima Svetog Vasilija, dan uoči praznika. Sa Nevesinjcima putuju i vernici iz Višegrada, Mostara, Novog Sada, Banjaluke, Prnjavora, pa čak i iz Nemačke i Francuske. Najmlađi učesnici nemaju još ni 14 godina, dok najstarija hodočasnica ima 65.

- Ovo je moje 23. hodočašće i osećaj je izuzetan kao i uvek do sada - kaže sa radošću Radovan Ćorić, jedan od 133 hodočasnika iz Gacka.

Sa njima je šestogodišnji Dušan Repović. Na putovanje je pošla i njegova sestra. Biblijske slike koje se ređaju do Ostroga i ovog puta obići će svet...

Podrška Kovačevića Hodočasnike iz Bileće dočekao je predsednik Opštine Nikšić Marko Kovačević sa prigodnim poklonima i velikom podrškom. Bez obzira na odluku Ustavnog suda kojom je odbijena odluka Skupštine opštine da slava grada Nikšića bude praznik Svetog Vasilija Ostroškog, Nikšićani će 12. maj proslaviti kao i do sada - sjedinjeni sa Čudotvorcem.