POČELA PREDAJA LISTI ZA LOKALNE IZBORE U HERCEG NOVOM: Prvi su listu kandidata predali iz Novske liste

Hercegnovskoj Opštinskoj izbornoj komisiji prvi su za lokalne izbore zakazane za 13. april listu kandidata predali iz Novske liste “Naš grad naš brod”. Oni na izbore izlaze samostalno a podržava ih Pokret Evropa sad.

fOTO: RT HN

Nosilac liste na kojoj je 35 imena je Miloš Konjević, a on ističe da je među predloženim kandidatima 50 odsto žena. Rok za predaju izbornih lista ističe 18. marta u ponoć.

Konjević je nakon predaje liste rekao i da je Novska lista - Naš grad naš brod, u lokalnoj upravi već 13 godina, imaju u sadašnjem skupštinskom sazivu dva mandata, a od osnivanja do danas ideja vodilja im je ljubav, hrabrost i znanje. Uveren je da su minulih godina pokazali da znaju da vode grad. Konjević je zahvalio premijeru Milojku Spajiću, koji je prisustvovao predali liste, za podršku i dodao da je pre dve godine napravljen istorijski sporazum između PES-a i Novske liste koja nije trgovala funkcijama,već se njeno delovanje zasnivalo na velikim projektima, a Spajić je ispoštovao dogovore oko Instituta, škole u Igalu, bolnice Meljine.

Sledeći projekti su zaobilaznica, bazen na Igalu, bolnica, potvrdio je i premijer Spajić.

- Poslednjih godinu i po imamo veliku sinergiju centrale i lokalne vlasti i mislim da je to jako bitno u svim opštinama Crne Gore, a u Herceg Novom se to pokazalo kao pobednička varijanta jer je Herceg Novi dugo bio odsečen i osećala se ta distanca sa Podgoricom, rekao je Spajić i naglasio da se to promenilo pa će država Crna Gora ove godine kapitalnim budžetom da investira 60 miliona evra samo u Herceg Novi.

Hercegnovski parlament u novom sazivu imaće 35 odbornika. U biračkom spisku za lokalne izbore je 25.691 građanin.