MANDIĆ NIJE PONUDIO DPS VOĐENJE ODBORA? Najjačoj opozicionoj stranci, po odluci Skupštine, upućen poziv da predloži dva člana

Odbor bi se bavio likvidacijom Duška Jovanovića, "crnim trojkama" i pokušajem ubistava novinara Tufika Softića i Olivere Lakić, kao i napadima na njihove kolege Mladena Stojovića i Željka Ivanovića.

Ovo saznaju "Novosti" iz kabineta Mandića, koji je juče trebalo da razgovara sa građanima, podnosiocima inicijative za formiranje Anketnog odbora. Javnost je uznemirena posle medijskih i tvrdnji iz DPS, da će ova partija dobiti mesto predsednika odbora, koji će se baviti zločinima počinjenim u vreme njihove vladavine.

- Nikome nije ponuđeno da bude predsednik Anketnog odbora - saznaju "Novosti" iz skupštinske većine.

Mandić je "shodno odluci Skupštine o formiranju Anketnog odbora, pozvao DPS da predloži dva poslanika za članstvo u ovom odboru".

- Imajući u vidu da je vaša partija najjača opoziciona snaga u Skupštini, prema utvrđenom principu imate pravo da predložite da predsednik Anketnog odbora bude jedan od dva vaša člana - kaže se u dopisu koji je upućen DPS.

Za članove Anketnog odbora za istragu politički motivisanih ubistava iz DPS su predloženi Andrija Nikolić i Oskar Huter. Šef poslaničkog kluba DPS Andrija Nikolić je predložen za predsednika tog skupštinskog tela, saopšteno je iz najjače opozicone partije, što je izazvalo novo političko "zagrevanje" u Crnoj Gori.

Medojević: Loš kompromis

- NAJAVA odluke da bi Anketni odbor mogao da vodi predstavnik DPS je zabrinjavajuća. Loš kompromis koji je postignut u Skupštini Crne Gore - bila je reakcija lidera PzP Nebojše Medojevića.

On smatra da predstavnik DPS, koji je po svemu sudeći najodgovrniji za streljanje Duška Jovanovića, nema motiva da ovaj Anketni odbor dođe do istine, jer, istina bi vodila do njihovog bivšeg i sada počasnog predsednika Mila Đukanovića i do šefa DB u to vreme Duška Markovića.