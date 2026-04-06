ZGRADE UMESTO DRVEĆA: U šumi na Zvezdari sve manje zelenila, nedavno posečeno 50 stabala

BAJDINA šuma u Mirijevu, jedna od malobrojnih preostalih zelenih površina u Beogradu, u toku prošle nedelje opet se našla na udaru drvoseča!

U zelenoj oazi, koju meštani ovog dela prestonice već duže vreme brane i čuvaju, posečeno je više od 50 stabala. Građani su ovaj slučaj prijavili policiji, a uskoro će i inspekciji. U Opštini Zvezdara za naš list kažu da dosad nikakvu prijavu nisu dobili.

Stabla su posečena na privatnoj parceli, a kako su za "Novosti" rekli iz Grupe građana "Mirijevo zeleno i zdravo" bez obzira na tip svojine, svaka seča drveta prečnika većeg od sedam centimetara mora biti prijavljena šumaru koji određuje i obeležava stabla za seču.

- Šumar odobrava u kojoj meri je seča moguća. Potpuna seča, u kojoj se seku sva stabla na nekoj površini nije dozvoljena, a specijalno se odobrava samo u slučaju požara, bolesti i sličnog - navode u ovom udruženju.

Prva masovna nelegalna seča dogodila se u novembru prošle godine, na susednoj parceli, kada je više od 10 ljudi poseklo veliki broj zdravih stabala. Prema rečima građana okupljenih u pomenutoj grupi, tada je policija izašla na teren i u prisustvu lokalnih aktivista seča je prekinuta, drvoseče su legitimisane i tužilaštvo je obavešteno o slučaju.

- Nakon ove prve intervencije policije, seča se nastavila u bar još pet navrata tokom decembra - kažu za "Novosti". u UG "Mirijevo zeleno i zdravo".

Prema njihovim rečima, u decembru prošle godine Republička šumarska inspekcija je utvrdila da je potpuno nezakonito posečeno 116 visokih stabala listopadnog drveća, pre svega oraha i bresta. Inspekcija je dugo čekala podatke od MUP koji su joj potrebni za rad, da bi tek 2. marta ove godine podnela krivičnu prijavu za krivično delo "pustošenje šume".

Površina od oko 66 hektara BAJDINA ima površinu od oko 66 hektara pod zelenilom od čega je veći deo šuma. Ustanovljeno je da na tom području živi više od 60 vrsta ptica. Placevi su, uglavnom, u privatnom vlasništvu. Jedan deo površine je bio u državnoj svojini, ali je vraćen u postupku deeksproprijacije, slično kao u ostatku Mirijeva, gde Opština vraća zemlju koju je država otkupila krajem sedamdesetih godina prošlog veka.

Osim uništavanja šume sečom, građani tvrde da je ovde podmetnuto više požara.

Građani tvrde da ova seča predstoji planu detaljne regulacije "Bajdina". Plan predviđa drastično smanjenje zelenila, gradnju na aktivnom i umirenom klizištu. Planiraju se stanovi za smeštaj oko 15.000 novih stanovnika.