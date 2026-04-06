VUČIĆ RAZGOVARAO SA FAZLIJEM: Za celo čovečanstvo je od ogromnog značaja da se nađe mirno rešenje
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Islamske Republike Iran Mohamedom Sadekom Fazlijem i naglasio da je za celo čovečanstvo od ogromnog značaja da se nađe mirno rešenje, kako bi se sprečila katastrofa neviđenih razmera.
Vučić je rekao da Srbija podržava mirno rešenje, uz poštovanje Povelje UN, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica svih država, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika republike.
Ambasador Fazli je upoznao predsednika Vučića sa aktuelnom situacijom, naglasivši da Teheran ne želi da se rat širi, već traži diplomatske načine da se dođe do mira.
