Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA FAZLIJEM: Za celo čovečanstvo je od ogromnog značaja da se nađe mirno rešenje

В.Н.

06. 04. 2026. u 12:22

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Islamske Republike Iran Mohamedom Sadekom Fazlijem i naglasio da je za celo čovečanstvo od ogromnog značaja da se nađe mirno rešenje, kako bi se sprečila katastrofa neviđenih razmera.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ФАЗЛИЈЕМ: За цело човечанство је од огромног значаја да се нађе мирно решење

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Vučić je rekao da Srbija podržava mirno rešenje, uz poštovanje Povelje UN, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica svih država, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika republike.

Ambasador Fazli je upoznao predsednika Vučića sa aktuelnom situacijom, naglasivši da Teheran ne želi da se rat širi, već traži diplomatske načine da se dođe do mira.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO NAJBLIŽI ZNALI ZA ZAHVAT: Ceca operisana osam sati - javile se komplikacije

SAMO NAJBLIŽI ZNALI ZA ZAHVAT: Ceca operisana osam sati - javile se komplikacije