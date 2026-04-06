OTPADNE VODE PORED VRTIĆA: Kanalizacija godinama povremeno teče ulicom Jovanke Radaković na Mirijevu, ali rešenje se ne nazire

GODINAMA se nakon jačih padavina u Ulici Jovanke Radaković na Mirijevu, oko brojeva 39 i 41, otpadne vode izlivaju sa privatne parcele na jednu od najprometnijih saobraćajnica.

Žitelji ovog kraja sve više strahuju od zaraze i ekološkog incidenta. Uprkos dogovoru o trajnom rešenju problema, koji je davno postignut sa gradskom upravom, situacija se ne rešava, a problem je ponovo eskalirao.

Na divlju mrežu iz koje se izlivaju ove fekakije, priključeno je i nekoliko bespravno izgrađenih objekata.

Jedan od onih koji žive u blizini ovog divljeg potoka David Slavković, kaže za "Novosti" da su žalbe slate na brojne adrese.

- Kanalizacija curi ispod privatnog placa, otpad se sliva duž ulice i to pored vrtića u koji roditelji dovode decu svakog dana - navodi Slavković. - Ne možemo normalno da hodamo od fekalija, ovuda prolaze i autobuske linije 27 i 27e.

Na teren su nekoliko puta dolazile i ekipe JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", iako ova mreža nije u njihovom sistemu održavanja. U "Vodovodu" kažu da je u ovakvim situacijama reakcija neophodna onda kada postoji mogućnost ugrožavanja zdravlja. Ističu da je jedino pravo rešenje izgradnja gradske mreže.

Podsetimo, pre tri godine, stanari ove, ali i okolnih ulica, protestovali su više puta i čak blokirali ulicu kontejnerima. Nakon protesta i velikog pritiska javnosti, na lokaciju su izašle ekipe JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", koje su otčepile nelegalne septičke jame, i dezinfikovale celu ulicu.

Nažalost, ovo nije jedini problem Mirijevaca sa higijenom. U neposrednoj blizini pomenute parcele, na broju 37, sa divlje deponije šire se nesnosni mirisi, divljaju pacovi....

Naš sagovornik navodi da ovaj problem traje nekoliko godina.

- Vlasnik placa je nemoćan, jer iz susednog romskog naselja na njegov plac bacaju smeće. Njemu stižu kazne, iako on ne odlaže otpad. On zatim očisti plac, dok nesavesni nastavljaju da prave divlju deponiju. Trudimo se da nam deca tu ne prilaze - objašnjava Slavković.