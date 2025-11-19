Beograd

ZID SE OBRUŠIO NA GRADILIŠTE, ODMAH DO MAŠINA: Prve fotografije urušene kuće na Vračaru (FOTO)

В.Н.

19. 11. 2025. u 11:02

NA Vračaru u Ulici Vukice Mitrović sinoć se urušio zid kuće. Niko nije povređen.

ЗИД СЕ ОБРУШИО НА ГРАДИЛИШТЕ, ОДМАХ ДО МАШИНА: Прве фотографије урушене куће на Врачару (ФОТО)

Foto: D. Milovanović

Kuća se nalazila neposredno uz gradilište gde se izvode radovi na kopanju temelja buduće zgrade.

Zid se obrušio na gradilište, odmah do mašina, oštećen je i jedan manji objekat. To gradilište se inače nalazi prekoputa Tehničke škole GSP-a na Vračaru.

Foto: D. Milovanović

Suvlasnik građevinskog objekta je rekao za RTS da je isti vlasnih građevinske parcele i kuće koja se urušila. U kući niko nije živeo.

Foto: D. Milovanović

Na tabli koja se nalazi kod gradilišta piše da je parcela dobila nalog za uklanjanje objekta. Očekuje se da na teren izađe građevinska inspekcija. 

Foto: D. Milovanović

