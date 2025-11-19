ZID SE OBRUŠIO NA GRADILIŠTE, ODMAH DO MAŠINA: Prve fotografije urušene kuće na Vračaru (FOTO)
NA Vračaru u Ulici Vukice Mitrović sinoć se urušio zid kuće. Niko nije povređen.
Kuća se nalazila neposredno uz gradilište gde se izvode radovi na kopanju temelja buduće zgrade.
Zid se obrušio na gradilište, odmah do mašina, oštećen je i jedan manji objekat. To gradilište se inače nalazi prekoputa Tehničke škole GSP-a na Vračaru.
Suvlasnik građevinskog objekta je rekao za RTS da je isti vlasnih građevinske parcele i kuće koja se urušila. U kući niko nije živeo.
Na tabli koja se nalazi kod gradilišta piše da je parcela dobila nalog za uklanjanje objekta. Očekuje se da na teren izađe građevinska inspekcija.
Komentari (0)