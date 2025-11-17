VODA ZA PIĆE ZABRANJENA U DELU OVOG NASELJA: Zbog zaštite zdravlja potrošača u Beogradu

JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je danas da se iz preventivnih razloga zabranjuje korišćenje vode za piće iz sistema tog vodovoda u naselju Mali Mokri Lug zbog zaštite zdravlja potrošača.

Voda je zabranjena za piće u Ulici Narodni front, na delu od Ulice 20. oktobra do Ulice 27. marta, a to su ulice u naselju Mali Mokri Lug na gradskoj opštini Zvezdara.

U saopštenju navode da je ova mera doneta iz predostrožnosti, a na osnovu rešenja Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, Odseka za sanitarni nadzor Beograd.

-Postoji mogućnost da dođe do kontaminacije vode usled nelegalno postavljene kanalizacione mreže iznad vodovodne mreže i zbog toga je doneta ova mera. Rešenje je na snazi dok se ne izvede bezbedno funkcionisanje vodovodne mreže, bez potencijalnog ugrožavanja od strane nelegalne kanalizacione mreže, dodaje se u saopštenju.

Izgradnja nedostajuće gradske infrastrukture u nadležnosti je Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda".

U saopštenju se navodi da je izlaskom na teren ekipa Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja i JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" utvrđeno da se u neposrednoj zoni vodovodne mreže nalazi nelegalna interna kanalizaciona mreža.

Radi se o nelegalnoj kanalizaciji koju su građani položili bez znanja i saglasnosti JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", a takve nelegalne mreže nisu obeležene ni kartirane u katastar podzemnih instalacija i u ovom slučaju položene su neposredno uz vodovodnu cev što je u suprotnosti sa svim pozitivnim tehničkim i zakonskim propisima.

-Zdravlje potrošača i sigurnost snabdevanja vodom nam je na prvom mestu. Zato molimo sve potrošače iz dela Ulice Narodni front, od Ulice 20. oktobra do Ulice 27. marta, za strpljenje i razumevanje, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će do uspostavljanja urednog snabdevanja vodom, na toj lokaciji biti postavljena auto-cisterna sa pijaćom vodom za najnužnije potrebe.

Voda može da se koristi za sanitarno-higijenske potrebe.

