NEOBJAŠNJENI INCIDENT NA KALEMEGDANU: Policija i Hitna pomoć brzo reagovali
VEČERAS su na Kalemegdanu u Beogradu dve devojke pronađene u nesvesnom stanju u travi
Prema najnovijim informacijama Telegrafa, večeras oko 22 časa dve devojke pronađene su u nesvesnom stanju kako leže u travi na Kalemegdanu u Beogradu.
Prolaznici koji su ih ugledali odmah su alarmirali policiju i Hitnu pomoć.
Medicinski timovi su brzo stigli na mesto događaja i pružili neophodnu pomoć, a nakon što su stabilizovane, devojke su prebačene u vozilo Hitne pomoći i odvezene radi dalje nege.
Još uvek nije poznato šta je tačno uzrokovalo nesvesticu kod devojaka, a nadležne službe nastavljaju da istražuju okolnosti ovog incidenta.
(Alo/Telegraf)
