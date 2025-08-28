DVE LINIJE TRAMVAJA U BEOGRADU NEĆE RADITI DO POLOVINE OKTOBRA: Uspostavljena je nova, a evo kojom trasom ide

TOKOM izvođenja radova na tramvajskim šinama i kontaktnoj mreži u Karađorđevoj ulici – faza 2, od 1. septembra do 15. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu Karađorđeve ulice, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom zemunski put do kružnog toka kod „Geozavoda”. Tokom radova, ova deonica (Karađorđeva ulica) će biti zatvorena za saobraćaj osim desne saobraćajne trake na delu od Zemunskog puta do kružnog toka kod „Geozavoda”, gledano u smeru ka Brankovom mostu, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

tramvajske linije 2 i 11 i dalje ne funkcionišu;

funkcioniše tramvajska linija 2L, koja saobraća na relaciji Pristanište – Dorćol – Vukov spomenik – Trg Slavija – Gospodarska mehana.

Privremeno se uspostavlja autobuska linija 2A (Dorćol /SRC „Milan Gale Muškatirović”/ – Beograd na vodi – Dorćol /„SRC Milan Gale Muškatirović”/), koja će saobraćati trasom: Dorćol /SRC „Milan Gale Muškatirović”/ – Tadeuša Košćuška – Bulevar vojvode Bojovića – Karađorđeva – kružni tok kod „Geozavoda” – Hercegovačka – Železnička – Zemunski put – kružni tok kod nekadašnjeg BAS-a – Bulevar Vudroa Vilsona – Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – Zemunski put – Karađorđeva – Bulevar vojvode Bojovića – Tadeuša Košćuška – Dorćol /SRC „Milan Gale Muškatirović”/.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta, kao i novouspostavljena privremena stajališta za liniju 2A:

„Pristanište 1” (smer ka Brankovom mostu) u Karađorđevoj ulici na poziciji ED stuba, koji se nalazi pet metara ispred zaustavne linije u zoni kućnog broja 11;

„Pristanište 1” (smer ka Kalemegdanu) u Karađorđevoj ulici na poziciji ED stuba, koji se nalazi deset metara ispred zaustavne linije u zoni Ulice Velike stepenice, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

