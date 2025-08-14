POTVRDE ZA ŠKOLU I BEZ PRIMLJENIH VAKCINA: Povećan obuhvat imunizacijom budućih prvaka, ali nedovoljno za kolektivni imunitet

OBUHVAT predškolaca obaveznom vakcinacijom je znatno veći nego prošle godine, ali nedovoljan da bi se stvorio kolektivni imunitet protiv nekih davno zaboravljenih bolesti, kojim smo svedočili u prethodnom periodu poput morbila ili velikog kašlja. Iako je potvrda o imunizaciji uslov za upis u prvi razed osnovne škole, ima i pedijatara koji "zažmure". Kako se pregledi za polazak u školu, mogu obaviti i u privatnim zdravstvenim ustanova, lekarska uverenja se izdaju i bez toga da je predškolac primio sve neophodne vakcine.

Foto Shutterstock

Prema rečima Slavice Maris, epidemiologa u Gradskom zavodu za javno zdravlje, zaključno sa 30. junom, vakcinu "tetraksim" je primilo 78 odsto budućih prvaka, dok je za MMR cepivo obuhvat predškolaca bio 77 odsto.

- Očekujemo da će do septembra, kada se je dodatna vakcinacija i pozivanje dece koja nisu obavila preglede i imunizaciju, biti još oko deset odsto vakcinisnih mališana, što će povećati obuhvat od 88 do 90 odsto - navodi dr Maris. - Ipak, to nije dovoljno, jer je potrebno da 95 odsto dece primi cepivo da bi se stvorio kolektivni imunitet.

NAVALA U VINČI I MIRIJEVU

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!

Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!* PUTEM portala e-Uprava zakazano je oko 17.000 termina za testiranje za upis budućih đaka prvaka. Najviše zahteva je za upis u škole na Novom Beogradu. Već po tradiciji, mesto više se traži u OŠ "Nikola Tesla" u Vinči, OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu. PUTEM portala e-Uprava zakazano je oko 17.000 termina za testiranje za upis budućih đaka prvaka. Najviše zahteva je za upis u škole na Novom Beogradu. Već po tradiciji, mesto više se traži u OŠ "Nikola Tesla" u Vinči, OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu.

Doktorka Maris ističe da se vraća poverenje u imunizaciju, o čemu govore podaci za prošlu godinu. Tako se primarna vakcinacija za "pentaksin" približava brojki od 95 odsto, jer je lane bila 94,44 odsto, dok je za MMR procenat dece koji su primili ovo cepivo iznosio 92 odsto, što je znatno više nego prethodnih godina. Po pitanju obavezne vakcinacije, kao uslovu za upis u prvi razred osnovne škole, prosvetni i zdravstveni zakoni su u koliziji.

- Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanja kaže da je obrazovanje obavezno, pa shodno Ustavu i zakonu ne možemo nekoga ograničiti da ide u školu - objašnjava dr Maris. - U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti jasno stoji da je vakcinacija protiv određenih bolesti obavezna. Pojedini domovi zdravlja ne izdaju zdravstvenu potvrdu da je dete spremno za polazak u školu, dok se ne vakciniše, ali zato ima i onih koji lekarska uverenja daju samo nakon obavljenih pregleda, bez vakcinacije.

Jedna od zdravstvenih ustanova gde nema gledanja kroz prste je Dom zdravlja "Dr Milutin Ivković" na Paliluli, a roditelji ne mogu dobiti potvrdu bez obavljene vakcinacije. Pošto je upis u prvi razred elektronski, kompjuter neće "povući" lekarsko uverenje, ako je navedeno da dete nije primilo vakcinu. To, praktično znači da ne može da se upiše. Zbog toga, neki pedijatri u tom polju potvrđuju da obavljena imunizacija, iako se to nije dogodilo.