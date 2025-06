NA BAZENE BESPLATNO, ALI I ZA 800 DINARA: Beogradska plivališta rade punim kapacitetom na startu sezone

PROTEKLOG vikenda Beograđani su popunili kapacitete na bazenima.

foto T. Tamaš

Procenjuje se da se više od 3.000 kupača osvežavalo na svakom prestoničkom bazenu. Najviše ljudi je bilo u periodu od 12.00 do 19.00, kada je kupanje besplatno uz personalizovane kartice. Ko ne poseduje propusnicu ili više voli da se rashladi ujutru ili uveče, kada je manja gužva, od 400 do 800 dinara dinara će ga koštati to zadovoljstvo. Kako se za naredni period najavljuju još više temperature, beogradski bazeni će raditi maksimalnim kapacitetom.

Na otvorenim bazenima Sportsko-rekreativnog centra "Tašmajdan", letnja sezona je počela u petak, 20. juna, a šef ovog kupališta Marko Mugoša rekao je da su spremni.

- Radno vreme bazena je od 10.00 do 19.00. Posetioci sa besplatnim kartama moći će da borave na bazenu u periodu od 12.00 do 19.00, kao što je bio slučaj i u prethodne dve godine - rekao je Mugoša.

Takođe, na ovom bazenu moguće je da kupači dođu i rashlade se u prepodnevnim časovima, od 6.00 do 9.00, po ceni od 600 dinara, toliko košta i celodnevna karta, dok je poludnevna 500. Za decu od tri do deset godina ulaznica je 300 dinara, dok je za decu mlađu od tri godina ulaz besplatan.

Mugoša je naveo da je termin za noćno kupanje od 20.30 do 23.00, a ulaznica je ista kao i cena dnevne karte.

U SC "Olimp" cene karata su drugačije od prošle godine. Celodnevna karta iznosi 800, dnevno kupanje od 10.00 do 19.00 je 600, a popodnevno od 17.00 do 18.45 je 400 dinara. Jutarnje kupanje od 6.00 do 9.30 je 700 dinara uz gratis ležaljku i kafu, dok je noćno kupanje od 21.00 do 00.00 700 dinara, ali moraju biti dobri vremenski uslovi kako bi kupanje bilo dozvoljeno. Za decu do sedam godina ulaznica je 100 dinara.

Kartice za besplatan ulaz GRAD Beograd i ove godine obezbeđuje besplatne bazene. Po opštinama je u toku podela besplatnih kartica za bazene koje važe tokom cele letnje sezone. Besplatna kartica se preuzima uz ličnu kartu, dok za decu kartu može da preuzme roditelj uz zdravstvenu knjižicu. Besplatan ulaz na gradske bazene je moguć svakog dana od 12.00 pa sve do kraja radnog vremena.

Dva olimpijska bazena na Banjici primila su prve kupače 14. juna, a za građane koji nemaju personalizovane kartice cene su iste kao prošle godine. Bazeni su na raspolaganju posetiocima od 10.00 do 19.00. U skladu sa tim, dnevna karta iznosi 600 dinara, u ponudi nema poludnevnih ulaznica. Karta za mališane od dve do deset godina je 250, dok je dnevna porodična karta 1.200 dinara. Za osnovce i srednjoškolce koji umeju da plivaju obezbeđen je besplatan jednočasovni jutarnji termin radnim danima od 8.00 do 9.00.

Otvorenih bazena na Košutnjaku ima čak pet, a radno vreme i cena dnevne karte je kao na ostalim kupalištima. Poludnevna karta se može kupiti i koristiti od 15.00 po ceni od 480 dinara, a ulaznica za decu do sedam godina je 300 dinara.

Ada Ciganlija LETNjA kupališna sezona na najpoznatijem beogradskom kupalištu - Adi Ciganliji, zvanično je otvorena u petak, 20. juna. Prema izveštaju Gradskog zavoda za javno zdravlje, voda je bakteriološki ispravna za kupanje, a čistoću potvrđuje i priznanje plava zastavica kojim se preduzeće JP "Ada Ciganlija" ponosi.

Sportsko-rekreativno-poslovni centar "25. maj - Milan Gale Muškatirović" je radnim danima na raspolaganju plivačima od 10.00 do 19.00, a vikendom radi duže, od 9.00 do 19.00. Dnevna karta košta 600, a poludnevna 450 dinara. Trudnicama je ulaznica nešto povoljnija, 400 dinara, a ukoliko dođu nakon 16.00 cena iznosi 300. Karte za osobe sa invaliditetom i za decu od pet do deset godina je 350, a za penzionere 450 dinara, kao i prošle godine.

SRC "11. april" otvoren je za kupače od 8.30 do 19.00, a karta za celodnevni boravak je 600, dok je poludnevni 300 dinara, od 17.00. Noćno kupanje od 21.00 do 23.00 je 700 dinara.