Na društvenim mrežama pojavili su se snimci masovnih zakazanih tuča učenika jedne osnovne škole u Novom Pazaru, a roditelji su nakon ovih saznanja potreseni i brinu za bezbednost svoje dece.Naime, jedan od roditelja učenika sedmog razreda jedne osnovne škole, za "Glas Pazara" naveo je da se grupe učenika sastaju nakon ili pre časova u blizini škole na zakazane tuče koje snimaju mobilnim telefonima i posle prodaju snimke drugim učenicima za 50 dinara kako bi videli kako kažu oni "ko je koga prebio".Na snimku ispod pogledajte kako izgleda jedna od zakazanih tuča:Iako škola ima zakonski svakodnevno raspoređenog policajca koji je zadužen za bezbednost dece, ipak do ovih nemilih scena svakodnevno dolazi jer se pažljivo bira trenutak kad on nije u blizini.Deca, navodno, odlaze u ulicu ili dve dalje od škole, kako bi se tuča održala.Prema nezvaničnim informacijama, u ovoj školi, poslednjih dana intenzivirani su vanredni roditeljski sastanci kako bi se roditelji učenika upoznali sa novonastalim događajima, sa ciljem da se spreči dalje nasilničko ponašanje pojedinaca koje može dovesti i do težih posledica.Pogledajte neke od snimljenih tuča maloletnika: