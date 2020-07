Tanjug | 03. jul 2020. 23:37 | Komentara: 0

- Nismo još doneli odluku o Exitu, zato što ima još mesec i po dana do festivala, što je dovoljno vremena da razmotrimo šta će biti sa epidemiološkom situacijom- izjavio je danas novinarima gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.On je rekao da Grad može pomoći logistički, ali ne i finansijski, eventualno obezbeđivanje testova na covid 19 za posetioce Exita, koje je organizator festivala najavio.- Ako bismo danas doneli odluku da zabranimo Exit, a za dve nedelje, daj Bože, da se popravi situacija, treće nedelje će ljudi već zaboraviti da je situacija bila izazovna u sadašnje vreme i reći će - ''što ste zabranili Exit'?'. Ako bismo sad rekli da će sigurno biti održan, bilo bi neodgovorno, jer ne znamo šta će se dešavati, to niko ne zna - odgovorio je Vučević na novinarsko pitanje u vezi sa održavanjem Exita ove godine.Podsetio je da su Krizni štab i premijerka Srbije Ana Brnabić ranije imali dogovor da avgust u Srbiji bude "mesec festivala", počevši od Lav festa u Vrnjačkoj banji, potom Guče, Exita, zaključno sa Beer festom u Beogradu, ali da je sve sad pod znakom pitanja zbog epidemiološke situacije.Kad je reč o obezbeđivanju testova za sve posetioce i na čiji teret, Vučević je rekao da bi na pitanje o o tome da li će organizator uspeti da obezbedi tu količinu testova, trebalo da odgovore sami organizatori Exita.- Morate pitati Exit da li će i koliko imati testova. Pretpostavljam da imaju procenu o potencijalnom broju posetilaca. Grad će svakako logistički pomoći, ali ne i finansijski. Mi nemamo obavezu kupovine testova. To pričamo pod pretpostavkom da će se desiti festival - rekao je Vučević.