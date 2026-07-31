Politika

VUČIĆ SE OBRATIO GRAĐANIMA VAŽNOM PORUKOM: Mi ne želimo sukobe i svađe, mi želimo mir

В.Н.

31. 07. 2026. u 08:08

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se javnosti porukom na svom Instagram nalogu, pozvavši građane na jedinstvo.

ВУЧИЋ СЕ ОБРАТИО ГРАЂАНИМА ВАЖНОМ ПОРУКОМ: Ми не желимо сукобе и свађе, ми желимо мир

Foto: M. M./ATAImages

- Mi hoćemo da budemo ujedinjeni. Mi nećemo da se svađamo. Ujedinjena Srbija pobeđuje! - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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