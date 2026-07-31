Fudbal

E, MOJI CRNOGORCI! "Bruka za vijek vijekova" o kojoj bruji ceo svet

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31. 07. 2026. u 06:20

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OVAKO nešto se ne pamti!

Е, МОЈИ ЦРНОГОРЦИ! Брука за вијек вијекова о којој бруји цео свет

V.K.

Naime, crnogorski fudbal doživeo je najmračnije poglavlje ovog leta kada su nastupi klubova u Evropi u pitanju. Deset mečeva su odigrali predstavnici ove države u evropskim takmičenja i svih deset su - izgubili! 

Sinoć je čast mogla da spasi Sutjeska, koja je inače izgubila tri prethodna meča (jedan u Ligi konferencija i dva u Ligi šampiona), ali se i ona obrukala, pa je ML Vitebsk iz Belorusije slavio i na ovom meču sa 2:1 i to golom u Dijabatea u 90. minutu meča.

Podsećanja radi, Sutjeska je prvi meč u ovom dvomeču izgubila sa 0:3 u Belorusiji, a prethodno je u Ligi šampiona poražena od Kairata iz Almatija sa 1:2 u gostima i 0:2 u Crnoj Gori.

The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

 

Pored Nikšićana Crna Gora je u prvom kolu ostala bez Mornara iz Bara, koji je izgubio oba meča od kluba Atletik Eskalades iz Andore sa 1:2 u oba navrata. Potom je i Petrovac doživeo istu sudbinu u meču sa Žalgirisom, gde je litvanski tim slavio sa 3:1 na primorju, a potom i sa 2:1 kod kuće.

Nije ništa bolje prošao ni Dečić, osvajač Kupa Crne Gore, koji je izgubio od letonske Liepaje sa 0:1 u gostima, a potom i sa 1:2 kod kuće.

I kada se sve sabere crnogorski fudbal ovog leta je imao nestvaran skor od 0 pobeda, 0 nerešenih ishoda i 10 poraza. Zaista neviđeno, a i teško da će ikome uspeti ovo da pođe za rukom, pa čak i klubovima iz San Marina, Andore, Malte... 

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