FUDBALSKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo je veliki Franko Barezi

Italijanski i svetski fudbal ostali su bez jedne od najvećih ikona.

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U 66. godini života jutros je preminuo Franko Barezi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre.

Vest o smrti legende objavio je poznati sportski novinar Fabricio Romano:

- Tužne vesti stižu iz Italije - Franko Barezi je preminuo jutros u 66. godini. Apsolutna legenda igre sa Milaniom i Italijom, obeležio je čitavu eru za različite generacije. Misli i molitve su uz njegovu porodicu i prijatelje. Počivaj u miru, Franko", objavio je Romano.