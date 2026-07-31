8.000.000 EVRA ILI NIŠTA! Zvezda postavila brutalan uslov Italijanima
Holandski napadač Džej Enem izgubio je mesto u prvom planu Crvene zvezde.
Iako su na Marakani raspoloženi za prodaju svoje "devetke", visoki finansijski zahtevi u startu su usporili potencijalni transfer u Italiju.
Povratnik u Seriju A, ekipa Frozinona, označila je Enema kao primarnu metu za osveženje napadačke linije. Ipak, prema informacijama koje prenosi „Skaj sport“, Crvena zvezda za slobodu svog fudbalera traži obeštećenje od 8.000.000 evra – sumu koju italijanski klub u ovom trenutku ne može da isprati.
Iako zvanična pismena ponuda još uvek nije stigla na adresu srpskog šampiona, očekuje se da Frozinone u narednim danima pokuša da spusti cenu i kroz zvaničnu formu dođe do dogovora.
Podsetimo, Crvena zvezda je Enema dovela iz OFK Beograda za 2.000.000 evra. Aktuelni šampion je, prema nezvaničnim informacijama, već odbio finansijski jake ponude Štutgarta i Liona za holandskog špica.
Ukoliko na kraju ipak pređe u Frozinone, Enem će se vratiti u italijanski fudbal, gde je u ranoj fazi karijere bez značajnijeg učinka nosio dresove Venecije i Vis Pezara.
Enem je tokom prolećnog dela sezone bio pravo osveženje u ekipi, ali je na startu nove takmičarske godine pao u drugi plan. Trener Stanković mu je na prve četiri utakmice ukazao priliku na svega 17 minuta, što je direktno ubrzalo priče o njegovom odlasku sa Marakane.
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