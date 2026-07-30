POSLE 4:1 U NOVOM SADU: Vojvodina juri istorijski podvig protiv Ajaksa

AJAKS je praktično jednom nogom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije nakon ubedljive pobede od 4:1 u Novom Sadu, pa će revanš na "Johan Krojf Areni“ predstavljati priliku da bez većih problema potvrdi prolaz protiv Vojvodine na čijoj će klubi debi imati Marko Savić.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Iako je domaćin u prvom meču dozvolio Vojvodini da nakratko uhvati rezultatski priključak posle izjednačujućeg pogotka u 28. minutu, Ajaks je u nastavku rutinski preuzeo kontrolu. Golovi neposredno pre i posle odmora vratili su Holanđane u potpunu dominaciju, dok je Mohamed Abdala u sudijskoj nadoknadi praktično stavio tačku na dvomeč.

Novi trener Mišel može da bude zadovoljan kako njegova ekipa izgleda tokom leta, pošto je uz trijumf u Srbiji ostvarila i zapažene rezultate u pripremnim duelima protiv Olimpijakosa i Barnlija.

Ukoliko potvrdi prolaz, Ajaks će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz duela Šelburn – Nome Kalju, a sve osim rutinskog plasmana predstavljalo bi ogromno iznenađenje.

Holandski velikan želi da se što pre vrati među najbolje ekipe Eredivizije, ali i da ozbiljno napadne trofej u Ligi konferencije, zbog čega evropske kvalifikacije ne smeju da dozvole bilo kakvu neizvesnost.

Sa druge strane, Vojvodina je sve bliža ranom završetku evropske sezone. Nakon eliminacije od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ni prelazak u Ligu konferencije nije doneo mnogo razloga za optimizam.

Novosađani su sada bez pobede u regularnom toku na poslednjih 11 evropskih utakmica, uz čak deset poraza, što dovoljno govori koliko teško izlaze na kraj sa rivalima iz jačih liga.

Dodatni problem predstavlja promena na klupi, pošto je Miroslav Tanjga napustio mesto šefa stručnog štaba posle prvog susreta, a ekipu je nakon njega preuzeo privremeni trener Ljubiša Dunđerski.

Debi nije bio uspešan, jer je Vojvodina tokom vikenda poražena od Crvene zvezde rezultatom 3:1, iako je dugo uspevala da ostane rezultatski konkurentna.

Nakon toga meča pronađen je stalni trener, talentovani Marko Savić je preuzeo kormilo i predvodiće ekipu večeras na "Johan Krojf areni".

Što se tiče izostanaka, nema bitnijih i Ajaks će verovatno nastupiti u gotovo najjačem sastavu. Mišel je protiv Barnlija odmorio veliki broj standardnih prvotimaca, pa se očekuje povratak nosilaca igre poput Markosa Leonarda i Mahera Kariza, dok bi priliku mogao da dobije i talentovani Abdela Uazane, koji je ostavio odličan utisak tokom priprema.

Kod gostiju će najveća pretnja ponovo biti Nardin Mulahušejnović, letnje pojačanje iz Noe, koji je odlično otvorio sezonu i već postigao tri gola u domaćem prvenstvu. Ipak, protiv organizovanog i kvalitetnijeg Ajaksa biće mu potrebna daleko veća pomoć saigrača nego što je to bio slučaj u prvom meču.

Sve ukazuje na to da će holandski velikan mirno privesti posao kraju. Vojvodina će pokušati da ostavi bolji utisak nego u Novom Sadu, ali razlika u kvalitetu i rezultat iz prvog susreta čine da je plasman Ajaksa u narednu rundu gotovo izvestan.

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