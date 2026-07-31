Svet

VISOKOPRECIZNO ORUŽJE RAZNELO UKRAJINSKU ŽILU KUCAVICU: Gori Odesa, Rusi sručili oganj na neprijatelja

Симеуновић А. Милош

31. 07. 2026. u 00:03

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MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je da su visokopreciznim oružjem pogođeni pumpna stanica za gorivo i maziva, kao i punkt za snabdevanje gorivom Oružanih snaga Ukrajine u mestu Novi Beljari u Odeskoj oblasti.

ВИСОКОПРЕЦИЗНО ОРУЖЈЕ РАЗНЕЛО УКРАЈИНСКУ ЖИЛУ КУЦАВИЦУ: Гори Одеса, Руси сручили огањ на непријатеља

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

 - Kao rezultat udara visokopreciznim oružjem kopnenog baziranja i udarnim bespilotnim letelicama, pogođeni su pumpna stanica za gorivo i maziva i punkt za snabdevanje gorivom u naselju Novi Beljari u Odeskoj oblasti - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

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