VISOKOPRECIZNO ORUŽJE RAZNELO UKRAJINSKU ŽILU KUCAVICU: Gori Odesa, Rusi sručili oganj na neprijatelja
MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je da su visokopreciznim oružjem pogođeni pumpna stanica za gorivo i maziva, kao i punkt za snabdevanje gorivom Oružanih snaga Ukrajine u mestu Novi Beljari u Odeskoj oblasti.
- Kao rezultat udara visokopreciznim oružjem kopnenog baziranja i udarnim bespilotnim letelicama, pogođeni su pumpna stanica za gorivo i maziva i punkt za snabdevanje gorivom u naselju Novi Beljari u Odeskoj oblasti - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.
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