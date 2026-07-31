"ZAUVEK JE OTIŠAO NAJVEĆI ROSONER"! Oglasio se Milan nakon smrti čoveka koji je celu karijeru proveo na "San Siru"
Italijanski i svetski fudbal ostali su bez jedne od najvećih ikona.
U 66. godini života jutros je preminuo Franko Barezi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre.
Od njega se oprostio i italijanski gigant - fudbalski klub Milan. I to - biranim rečima!
- Rosoneri veka u večnoj slavi!
Objaviti gubitak nekoga ko je bio oličenje srca i duše FK Milan izuzetno je teško. Ali svi u klubu i svi Milanisti moraju biti dostojni sećanja na Franka Barezija. Moramo biti jaki i sakupiti svu snagu, čak i u ovim najtužnijim trenucima. Franka smo izgubili samo nekoliko meseci nakon njegovog poslednjeg pojavljivanja u javnosti na prepunom San Siru, na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu, događaju na svetskoj sceni koji je on pomogao da postane nezaboravan.
U znak sećanja na Franka, stojimo ujedinjeni, znajući da će nas on voditi i gurati napred tokom celog našeg rosonerskog puta. Zauvek. Jer Barezi je večna legenda - stoji u saopštenju na sajtu Milana.
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