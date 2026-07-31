Fudbal

"ZAUVEK JE OTIŠAO NAJVEĆI ROSONER"! Oglasio se Milan nakon smrti čoveka koji je celu karijeru proveo na "San Siru"

М.П.

31. 07. 2026. u 08:38

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Italijanski i svetski fudbal ostali su bez jedne od najvećih ikona.

ЗАУВЕК ЈЕ ОТИШАО НАЈВЕЋИ РОСОНЕР! Огласио се Милан након смрти човека који је целу каријеру провео на Сан Сиру

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

U 66. godini života jutros je preminuo Franko Barezi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre.

Od njega se oprostio i italijanski gigant - fudbalski klub Milan. I to - biranim rečima!

- Rosoneri veka u večnoj slavi!

Objaviti gubitak nekoga ko je bio oličenje srca i duše FK Milan izuzetno je teško. Ali svi u klubu i svi Milanisti moraju biti dostojni sećanja na Franka Barezija. Moramo biti jaki i sakupiti svu snagu, čak i u ovim najtužnijim trenucima. Franka smo izgubili samo nekoliko meseci nakon njegovog poslednjeg pojavljivanja u javnosti na prepunom San Siru, na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu, događaju na svetskoj sceni koji je on pomogao da postane nezaboravan.

U znak sećanja na Franka, stojimo ujedinjeni, znajući da će nas on voditi i gurati napred tokom celog našeg rosonerskog puta. Zauvek. Jer Barezi je večna legenda - stoji u saopštenju na sajtu Milana.

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