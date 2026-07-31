ČUDESNI POGLED NA SRPSKU SVETU GORU: Vučić o staklenom vidikovcu - "Sa ovog mesta stotine hiljada ljudi moći će da vidi čarobnu lepotu"

NAKON dugog čekanja i svih strogih bezbednosnih provera, impresivni stakleni vidikovac pod samim vrhom Kablara kod Čačka zvanično je juče otvoren, a već od sutra moći će da ga obiđe do 100 posetilaca na sat. Karta će koštati 500 dinara.

Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Sa staklene platforme pruža se veličanstven pogled na meandre Zapadne Morave i Šumadiju, a vidokrug seže ka čak tri opštine. Pogled obuhvata dobar deo lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i visove prema Arilju, kao i pravac ka Kraljevu. Ovakva panorama do sada nije bila dostupna ni sa jednog sličnog objekta u Srbiji.

- Sa ovog mesta stotine hiljada ljudi moći će da vidi čarobnu lepotu netaknute prirode Ovčarsko-kablarske klisure.

Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Siguran sam da će ovo da bude svetionik za budućnost. Ovčar banja može da bude čudo, i jezero Međuvršje može da bude čudo sa 10 manastira, ovo je srpska Sveta gora. Veoma sam srećan što sam ovde i kako je rekao veliki Milutin Uskoković, zavičaj nije samo zemlja na kojoj smo rođeni, već je sve ono što smo u njoj zauvek ostavili. Danas, na jednom od najlepših mesta u Srbiji, na vrhu Kablara, iznad Ovčarsko-kablarske klisure, zajedno obeležavamo otvaranje ovog vidikovca. Prvog staklenog vidikovca u našoj zemlji i jednog od najatraktivnijih u čitavoj Evropi. Ovde može da stane 800 ljudi.

Testiran je na 130, 132 tone - kazao je šef države Aleksandar Vučić koji je svečano otvorio jedinstveni objekat i novu turističku atrakciju Zapadne Srbije.

Cene goriva biće izjednačene Odgovarajući na pitanje novinara TV N1 Vučić je kazao da nije tačno da je gorivo u Srbiji najskuplje u regionu, kao i da bi za još jednu nedelju sa nastavkom smanjivanja akciza cena mogla kod nas da bude u proseku izjednačena ili niža. On je rekao da je u Srbiji za dva, tri ili četiri dinara skuplje gorivo nego, na primer, u crnoj Gori i u nekim drugim zemljama i naglasio da nije najskuplje ni u regionu, pošto je skuplje i u albaniji i u Sloveniji i drugim zemljama. - ali kako god da okrenete, tačno je, zato što smo uvek imali visoku akcizu. a nemojte da smetnete s uma, mi imamo neke "sitne" probleme, znate - već godinu i po dana imamo sankcije nad NiS-om, pa se borimo da preživimo. a kod nas je sad ta razlika mnogo manja nego što je bila. ranije je bilo 35, 40 dinara skuplje gorivo u Srbiji nego u zemljama okruženja.

U poslednjih nekoliko godina, prema rečima predsednika, uložena je milijarda dinara u puteve, parkinge, šetališta, uređenje Ovčar Banje, prirodnjačkog centra, amfiteatar, pristanište, turističku infrastrukturu i ovaj vidikovac:

- On bi trebalo da se isplati već u prvih godinu dana, kroz priliv turista, naplatu ulaznica i potrošnju u ovom kraju. Ovo je nešto novo, civilizacijska tekovina koja služi ljudima, prirodi i turizmu. Ovde nismo zidali ni kockarnice, ni naselje, ni hotele. Da ne bude samo da imam nešto protiv svega toga na nekom drugom mestu, jer i to donosi novac državi, ali ovde bi to zaista bio greh - rekao je Vučić.

Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Prvi čovek Srbije zahvalio se meštanima čačanskog i dragačevskog kraja koji su inicijativu i ideju pomagali od početka, kao i Ani Brnabić koja je na tome radila od početka do kraja.

- Bilo je potrebno mnogo vremena i upornosti. Čestitam i hvala još jednom za to što smo ovo ovde ostavili Srbiji, ostavili našim građanima i našem narodu. Ovo je jedno od mnogo mesta koje smo izgradili u prethodnim godinama, a koja postaju važna turistička destinacija.

Vučić je ocenio da je Srbija neretko potcenjena kao turistička destinacija, a da ima mnogo toga da ponudi.

- Ovakvu lepotu teško ćete videti i u Toskani i u Pijemontu, teško ćete videti i u dolini Rone, i u planinama oko Grenobla. Malo koja zemlja može ovako nešto i ovakve vidike i vidikovce da ponudi. I zato pozivam sve građane da dođu da vide koliko nam je Srbija lepa, čitava Zapadna Srbija, čitava Centralna Srbija koja se odavde vidi.

Predsednik je najavio da će se nastaviti ulaganja i podsticaji za privrednike koji će u podnožju Kablara da otvaraju restorane, kafane, prodavnice, da zarađuju od toga.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

- Ovo je nešto od ono ga što smo predstavljali kao "Ekspo", nešto što je trebalo da pripada budućnosti, već danas je sadašnjost i prošlost. Moramo da se orijentišemo na nove projekte i na nove stvari koje ćemo da radimo. U Čačku smo ostavili tri auto-puta, moramo još mnogo lokalnih, regionalnih, državnih puteva da uradimo, i još mnogo stvari, od bolnice u Čačku za koje je potrebno samo, u građevinskom smislu, da izdvojimo 100 miliona evra, računajte najmanje još 30 miliona evra za opremanje te bolnice, ali tek tada ću moći da kažem da je Čačak dobio gotovo sve što je moguće od jedne države da dobije - istakao je Vučić i dodao da će biti urađena i hala Borca i da će nagovoriti lokalne privatnike da ulažu novac i u stadion.

Danonoćno obezbeđenje Vidikovac će imati danonoćno obezbeđenje, a očekuje se da će ga godišnje posećivati najmanje 300.000 turista. Nalazi se na 879 metara nadmorske visine, ispod samog vrha planine Kablar. Projekat je radila firma "Energoprojekt", a kako se navodi na njihovom sajtu uređena je površina od oko 1.000 kvadrata, od čega je zatvorena površina objekta vizitorskog centra 200 metara kvadratnih. Platforme i stepenište obuhvataju 92 kvadrata, krovna površina sa solarnim panelima nepunih 48 kvadrata i turistička stanica sa elektroblokom 37 kvadratnih metara.

Podsetio je i da su političari još od početka devedesetih godina prošlog veka pričali da će nešto uraditi za Čačak, ali da niko ništa nije uradio do aktuelne vlasti, kao i da će Čačani uskoro imati auto-put, gde god da krenu.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

- Na kraju smo uradili auto-put Beograd - Čačak, pa potom do Kraljeva, pa do Požege, i nastavljamo dalje ka Užicu i Beloj zemlji. I od Požege nastavljamo dole, povezujemo i sa Ariljem i Ivanjicom, Sjenicom, Dugom poljanom... Dodao je da sada postoji i Moravski koridor koji od Kraljeva ide ka Nišu i Pojatama, i tako dalje.

Packe Drobnjaku Nije se na početku posete predsedniku Vučiću dopalo to što se jednim delom do vidikovca mora pešačiti makadamom, pa je javno prozvao direktora "Puteva Srbije" Zorana Drobnjaka: - Pa ko će peške da ide skoro kilometar da bi došao do vidikovca. Jeste li mislili na starije ljude. Kako će oni da izađu uz ovaj uspon - prekorio je Vučić Drobnjaka, koji je objasnio da asfalt nije stavljen jer su se pobunila ekološka udruženja.

- I uskoro dolazi i obilaznica, kad je završimo, gradimo i taj krak brze saobraćajnice do Mrčajevaca. Mrčajevci su i dalje čačanska opština, gde će da izađe brza saobraćajnica, te spaja sa Knićem, Gružanskim jezerom i Kragujevcem.