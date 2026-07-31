"DUGIM CEVIMA OBILI VRATA" Suze u očima Srba, vlasnika objekata na jezeru Gazivode: Srušili nam sve u šta smo ulagali više od 30 godina

NISMO se nadali ovome jer smo predali tužbu protiv preduzeća "Ibar-Lepenac" i juče smo saznali da je ročište zakazano za 12. avgust, pa kakva odluka bude. Ovde su mi bili sin i zet, zatekli su ih u krevetu jer su dugim cevima obili ulazna vrata.

Foto Kosovo onlajn

Dok očiju punih suza jedva govori o uništenoj imovini, u koju je njegova porodica ulagala više od 30 godina, Jordan Jakšić, vlasnik motela "Jezero" na obali Gazivoda, ponavlja da nije očekivao ovakav nasilan i bespravan čin rušenja privatne imovine.

Radnici preduzeća "Ibar-Lepenac", koje upravlja jezerom, a koje su 2020. godine zauzele prištinske vlasti dovezli su juče ujutru tešku mehanizaciju i počeli da uklanjaju ugostiteljski objekat. Motel je srušen uz tvrdnje da je izgrađen ilegalno, na zemljištu koje pripada pomenutoj vodoprivrednoj firmi, a akciju su obezbeđivali pripadnici tzv. kosovske policije raspoređeni okolo sa puškama nagotovs.

Iako je preduzeće "Ibar-Lepenac" dostavilo vlasnicima motela zahtev za "oslobađanje imovine" uz tvrdnje da je u pitanju uzurpacija, a čiji je rok istekao juče, porodica Jakšić podnela je u međuvremenu krivičnu prijavu protiv direktora pomenute firme Faruka Mujke, a pokrenut je i građanski postupak, uz zahtev da sud privremenom merom zabrani bilo kakvo rušenje ili promenu postojećeg stanja dok se ne okonča spor.

Foto Kosovo onlajn

- Motel je sagrađen na našem imanju koje nam je eksproprisao "Ibar-Lepenac", a iako smo se više puta žalili i tražili da se izvrši deeksproprijacija, oni to nisu dozvolili i sve parcele nizvodno od jezera su nam oduzete bez ikakvog razloga. Ovde je ostalo samo hektar i nešto izvan jezera i mislili smo da nemaju pravo da nam to oduzimaju - navodi Jordan.

On, kao i vlasnici već srušenih kuća i vikendica oko jezera Gazivode kaže da je suštinski cilj da proteraju Srbe.

Vučić: Neće teror doveka PRIŠTINA sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i rušeći vikendice onih koji su bili odani državi Srbiji, pokušava da nametne silu na Kosovu i Metohiji - rekao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je, govoreći o najavi privremenih prištinskih institucija da će od sutra turističke ture do manastira na teritoriji KiM moći da vode samo vodiči koje oni odrede, kazao da teror Prištine traje, ali da nijedan teror nije trajao doveka.

- Njima smeta naše prisustvo, a pogotovo to što se ovde kupala srpska omladina. Samo to im smeta i ništa drugo, nikakva ekologija. Ovo je čisti pritisak i progon - dodaje ovaj revoltirani čovek koji nije mogao da gleda kako mu trud ulagan decenijama nestaje sa udarima bagera.

Sa sinom Aleksandrom i zetom Vladanom stojao je nadomak svog dvospratnog objekta sa suzama u očima, dok su se albanski radnici i pripadnici policije na albanskom dovikivali i smejali. Sve su to posmatrali pripadnici Euleksa i Kfora.

- Policajcima koji su upali u objekat sa dugim cevima pokazao sam dokumentaciju da se pred sudom u Mitrovici vodi postupak, ali da su mi, odbijajući da pogledaju papire, cinično odgovorili: "Ovo se ruši, došlo je naše vreme".

Aleksandar i Vladan jedva su uspeli da iznesu lične stvari, garderobu i telefone, a Kurtijeva policija bila je veoma gruba. Inače, motel "Jezero" bio je 17. objekat u vlasništvu Srba koji je porušen, a sve pod obrazloženjem da je u pitanju zaštita okoline, dok daleko veći broj sagrađenih kuća, vikendica, pa čak i stambenih zrada oko Batlavskog i Badovačkog jezera, u albanskim sredinama, niko ne dira.