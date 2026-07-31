SUKOBI U PARTNERSKIM I PORODIČNIM ODNOSIMA Astro savet za petak, 31. jul: Ova 4 znaka su pod uticajem kvadrata između Meseca i Urana
MESEC, simbol emocija i našeg raspoloženja, 31. jula, u 12.14, ulazi u Ribe, znak podsvesti, mašte, tajni ali i prepreka i ograničenja i obrazuje kvadrat sa Uranom u Bliznacima.
On podstiče intuiciju i umetničku kreativnost, donosi interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti.
Međutim, ovaj napet aspekt takođe podstiče svojeglavost, nervozu, donosi emocionalnu napetost, preosetljivost, sklonost burnim reakcijama i nagle promene raspoloženja.
Takođe, donosi sukobe u partnerskim i porodičnim odnosima, razvod, probleme u saobraćaju, naročito vazdušnom (otkazani letovi).
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