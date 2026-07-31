ŠVAJCARSKI ISTORIČAR ODAO PRIZNANJE VUČIĆU: Samo je Tito ovako uspešno balansirao između velikih sila
ŠVAJCARSKI istoričar Oliver Jens Šmit, profesor istočnoevropske istorije na Univerzitetu u Beču i jedan od vodećih stručnjaka za društvenu i kulturnu istoriju Jugoistočne Evrope, u intervjuu za švajcarske novine Neue Zürcher Zeitung (NZZ), odao je priznanje predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću na uspešnom vođenju spoljne politike.
Šmit je istakao da Vučić vrlo vešto balansira između velikih svetskih sila u korist Srbije.
Podsetio je da je od svih evropskih lidera, takva politika jedino polazila za rukom Josipu Brozu Titu, predsedniku SFRJ.
Šmit je, takođe, izneo tezu da je prošlo vreme kada je EU bila jedini hegemon u Evropi.
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