Politika

ŠVAJCARSKI ISTORIČAR ODAO PRIZNANJE VUČIĆU: Samo je Tito ovako uspešno balansirao između velikih sila

В.Н.

31. 07. 2026. u 09:08

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ŠVAJCARSKI istoričar Oliver Jens Šmit, profesor istočnoevropske istorije na Univerzitetu u Beču i jedan od vodećih stručnjaka za društvenu i kulturnu istoriju Jugoistočne Evrope, u intervjuu za švajcarske novine Neue Zürcher Zeitung (NZZ), odao je priznanje predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću na uspešnom vođenju spoljne politike.

ШВАЈЦАРСКИ ИСТОРИЧАР ОДАО ПРИЗНАЊЕ ВУЧИЋУ: Само је Тито овако успешно балансирао између великих сила

Foto: Instagram/avucic

Šmit je istakao da Vučić vrlo vešto balansira između velikih svetskih sila u korist Srbije.

Podsetio je da je od svih evropskih lidera, takva politika jedino polazila za rukom Josipu Brozu Titu, predsedniku SFRJ.

Foto: Printskrin/Jutarnji list

Šmit je, takođe, izneo tezu da je prošlo vreme kada je EU bila jedini hegemon u Evropi.

Foto: Printskrin/Jutarnji list

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