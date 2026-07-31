PRVA HARMONIKA SRBIJE - SOKOBANJA: Festival koji ne smete da propustite!
MEĐUNARODNI festival u Sokobanji, harmonici u čast, decenijama je mesto gde se čuva tradicija, slavi talenat i prenosi ljubav prema ovom instrumentu na nove generacije.
Ovogodišnje, 63. izdanje "Prve harmonike Srbije – Sokobanja" biće održano od 4. do 6. avgusta na Letnjoj pozornici "Vrelo", a specijalni gosti su Milica Todorović, Nada Topčagić i Mirza Selimović.
Manifestaciju je 1962. godine pokrenula grupa entuzijasta, a podržao tadašnji Centar za kulturu. Bila je lokalnog karaktera, pa je titulu Prve harmonike poneo Ranđel Živanović iz Sokobanje.
Već naredne godine prerasta u nacionalnu smotru i postaje "Prva harmonika Srbije", dok nagradu najboljeg harmonikaša osvaja Dragan Matić iz Bošnjana kod Varvarina.
Manifestacija nastavlja da raste i 1964. godine dobija ime "Prva harmonika Jugoslavije".
Takmičari nastupaju na tek napravljenoj Letnjoj pozornici, a pobedu odnosi Branimir Đokić iz Beograda, koji se kasnije proslavio kao vituoz na harmonici, aranžer i dugogodišnji umetnički rukovodilac Narodnog ansambla RTS-a.
Raspadom stare Jugoslavije, festival ponovo menja ime i od 1993. do 2017. godine organizuje se kao "Prva harmonika – Sokobanja". Sadašnji naziv "Prva harmonika Srbije - Sokobanja" dobija 2018. godine.
Tokom decenija postojanja festival je iznedrio veliki broj muzičara, kompozitora, kantautora, šefova ansambala, muzičkih urednika, među kojima su: Branimir Đokić, Novica Negovanović, Miša Mijatović, Vlada Panović, Aleksandar Sofronijević, Željko Joksimović, Borko Radivojević, Kemiš i mnogi drugi.
I kako je za mlade muzičare učešće na "Prvoj harmonici" bilo stvar prestiža, tako su i najveće zvezde domaće muzike rado učestvovale u zabavnom delu programa, od Đorđa Marjanovića, Tereze Kesovije, Gabi Novak, do Lepe Brene, Dragane Mirković, Ace Pejovića.
Od 2024. godine organizaciju festivala preuzima novoosnovani Centar za kulturu Sokobanja, a takmičari nastupaju na velelepnoj novosagrađenoj Letnjoj pozornici.
"Prva harmonike Srbije - Sokobanja”, kao festival te vrste sa najdužom tradicijom, ima veliki značaj i za Sokobanju i za Srbiju, a okuplja veliki broj takmičara, ne samo iz naše zemlje, već i iz okruženja.
- Negujemo, ne samo sviranje na harmonici, već i narodnu tradicionalnu muziku, kolo, pre svega. Od 2024. godine novina je zajednički nastup svih takmičara, koji prvog festivalskog dana, na velikom otvaranju izvode tradicionalno sokobanjsko kolo – "rumenku". To je praznik za sva čula. Harmonika nije samo instrument – harmonika je pesma u našim srcima. Ona je pesma na svakoj svadbi, igra u svakoj kafani, priča ispričana emocijama. Harmonika slavi mladost, slavi talenat i umetnost - ističe Daliborka Stevanović, direktorka Kulturnog centra Sokobanja.
Značajna novina je i izuzetan i vredan poklon, koji osim titule Prve harmonije dobija pobednik festivala a to je harmonika marke Bugari Balkan.
Te 2024. godine svojim fantastičnim muziciranjem osvojio je devetnaestogodišnji Mario Milenković iz Vinče.
- Takmičim se u Sokobanji punih deset godina, upornost, rad i istrajnost se isplate, tako da sam konačno sveukupni pobednik ovogodišnje Prve harmonike. Došao sam sa ciljem da pobedim, ali su svi momci u finalu bili dobri, konkurencija je bila jaka. Ovo je najprestižnije takmičenje u zemlji i pobeda znači mnogo. Dopada mi se i harmonika koju sam dobio, poslužiće jer sam osnovao orkestar - otkrio nam je planove Mario.
Godinu dana kasnije radost zbog pobede na "Prvoj harmonici Srbije – Sokobanja" sa nama je podelio Andrija Mladenović iz Surdulice.
- Ovo je za mene ostvarenje sna, nisam se nadao ovakvom uspehu. Deset godina sviram harmoniku i takmičim se, a biti sveukupni pobednik je neverovatno. Harmoniku sam zavoleo odmalena, čim sam prvi put osetio dirke pod prstima. To će mi biti posao ubuduće, a nemam muzičke uzore – jednostavno sviram iz srca - rekao je Mladenović
U Kulturnom centru Sokobanja kažu da je sve spremno za 63. Međunarodni festival "Prva harmonika Srbije – Sokobanja", koji će biti održan od 4. do 6. avgusta.
Predtakmičenja su održana u Beču, Pančevu, Varvarinu, Leskovcu, Bitolju i Žabarima, tako da će u završnici manifestacije učestvovati više od 100 takmičara.
Predsednik stručnog žirija prof. dr Vojin Vasović, profesor na Katedri za harmoniku Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, naglašava da su svi učesnici već pobednici jer su prošli ozbiljne pretkvalifikacije i pokazali zavidan nivo znanja i umeća.
- Posle 35 godina pedagoškog rada sa decom došao sam do zaključka da su za uspeh presudne tri stvari: vredan i talentovan učenik, dobar i disciplinovan nastavnik i kvalitetan instrument, jer bez alata nema ni zanata. Naša narodna muzika je bogata emocijama – radost, sreća, čežnja, tuga, ljubav – i to treba da se oseća u svakom tonu. Tehnička spretnost naših takmičara je zavidna, ali želim da ih ohrabrim da se od malih nogu posvete i izražajnosti – da muzika govori umesto njih - rekao je Vasović.
U zabavnom delu ovogodišnjeg festivala nastupiće Milica Todorović, Nada Topčagić i Mirza Selimović.
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