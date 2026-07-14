Politika

VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Vučić prvi srpski predsednik koji prisustvuje vojnoj paradi povodom obeležavanja Dana pada Bastilje

В.Н.

14. 07. 2026. u 07:01

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje.

ВЕЛИКА ЧАСТ ЗА СРБИЈУ: Вучић први српски председник који присуствује војној паради поводом обележавања Дана пада Бастиље

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Tokom posete, predsednik Vučić prisustvovovao je i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika.

Podsećamo, predsednik je juče doputovao u Pariz, odakle se i obratio građanima Srbije sa važnim porukama.

Između ostalog istakao je i to da je Srbija jedina zemlja koja nije članica NATO, u EU ili koalicije voljnih.

- Sve NATO zemlje će imati svoje predstavnike. Mi smo jedini koji nismo članica EU, NATO ili "koalicije voljnih", a da smo ovde prisutni. Tu je i Norveška, ali, iako nije članica EU, članica je NATO... To jeste čast za našu zemlju i zahvalan sam predsedniku Makronu. Dugo sam razgovarao večeras sa Ursulom fon der Lajen, koju ću videti opet za dva dana. Razgovarao sam na racionalan način sa holandskim premijerom što je za nas od velikog značaja jer Holandija je najviše prepreka postavljala na "evropskom putu" Srbije - kaže on.

Predsednik ističe da je ovo velika čast za našu zemlju.

- Za našu malu zemlju je ovo velika čast. Ja sam prvi predsednik koji je pozvan na ovakvo obeleževanje u istoriji Srbije. Zahvalan sam fancuskom predsedniku na tome što nam je ukazao tu čast -  i dodao da je lepo biti Srbin u Francuskoj s obzirom na to da je našoj zemlji i njemu ukazana velika čast.

Kako će izgledati parada?

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Francuske, na paradi će defilovati 6.686 francuskih vojnika, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera, kao i 193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde.

Na vojnoj paradi ove godine će biti obeležen i jubilej, 400 godina od osnivanja franuske mornarice.

Ovogodišnja parada nosi poruku "strateškog buđenja Evrope", a prema pisanjima francuskih medija Francuska tom paradom želi da prikaže jačanje evropske odbrane, spremnost NATO saveznika, razvoj francuskih vojnih sposobnosti, kao i značaj nuklearnog odvraćanja u evropskoj bezbednosnoj strategiji.

Dan Republike Francuske obeležava se povodom pada Bastilje i početka Francuske revolucije 14. jula 1789. godine.

Pad Bastilje, 14. jula 1789. godine predstavlja simbol kraja francuske apsolutističke monarhije, kada su revolucionari upali u tvrđavu Bastilja i zatvor u Parizu.

Nakon toga, 26. augusta 1789. godine usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima, kojom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrednosti - sloboda, jednakost i bratstvo.

Francuska 14. jul kao Dan Republike slavi od 1880. godine, kada ga je kao Nacionalni praznik zvanično proglasio tada Parlament Treće Francuske Republike. Zakon je donet na inicijativu poslanika Benžamena Raspaja (Benjamin Raspail), njegova primena je počela 6. jula, a 14. jula 1880. godine je održana i prva vojna parada u okviru proslave Dana Republike.

Od završetka Prvog svetskog rata vojna parada tradicionalno prolazi avenijom Šanzelize u Parizu.
 

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