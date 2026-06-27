"HTELI SU SRBIJU NA KOLENIMA" Vučić: Nisu naša deca i studenti krivi zbog toga
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja na skupu "Srbija jedna porodica" govorio je blokadama.
Pre godinu i po dana pokušali su da nam sruše zemlju, da nam spolja unište Srbiju, tvrdi Vučić.
- Hteli su Srbiju na kolenima, uništili nam fakultete i škole, pretvorili ih u sedišta političkih stranaka. Hteli su da nam ukinu demokratiju, da svako ko drugačije misli ne sme da prođe ulicom. Nisu naša deca i studenti krivi zbog toga. Samo su naivno poverovali da oni odlučuju. Prvo su bili igračka naših političara, a onda nekih drugih - naveo je on.
Ističe da su sa svima hteli da pričaju, ali ne sa predsednikom svoje zemlje.
- Nema stranca sa kojim nisu razgovarali, a mi i danas pružamo ruku i kažemo: I 1000 puta da odbijete da razgovarate, 1001. put ćemo da vam pružimo ruku. Vi ste naša sestre i braća. Praštamo sve što ste uradili, ali nismo naivni i nećemo da zaboravimo šta su činili našoj zemlji - rekao je Vučić.
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