"MA, BRIGA ME ZA SINERA"! Novak Đoković zagrmeo na organizatore Vimbldona

Novak Đoković se plasirao u narednu rundu Vimbldona posle epske borbe sa Feliksom Ože-Alijasimom, ali je meč obeležio i žestok verbalni sukob srpskog tenisera sa supervizorom turnira.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nezadovoljstvo najboljeg svih vremena izazvala je odluka organizatora da se nakon završetka drugog seta navuče krov nad Centralnim terenom. Đoković je smatrao da je odluka doneta prerano i da se uslovi veštački menjaju bez ikakve potrebe.



– Prošli put niste hteli da zatvarate pre 8.30, a sada želite da zatvorite. Ne želite da čekate 8.30? Sada je 7.40! Možemo još ceo set da igramo napolju. Mi smo turnir pod otvorenim nebom – protestovao je Novak kod supervizorke.

Kada je zvaničnica pokušala da opravda odluku pozivajući se na proceduru koja je primenjena tokom večernjeg meča Janika Sinera, Đoković je potpuno izgubio strpljenje.



– Baš me briga šta se desilo u Janikovom meču! Ja govorim o našem meču sada. Sećate se da u prvom kolu niste zatvorili krov do 8.20, a sada želite da ga zatvorite u 7.40. Gde je tu doslednost?! Toliko ste ponosni na svoja pravila, a ne pridržavate ih se. Vi pojma nemate šta su pravila! – grmeo je Novak.

Novak Djokovic not happy with a tournament supervisor as they just announced they will be closing the roof at 7:40 during his match with Aliassime at Wimbledon



“The other day you didn’t want to close it until 8:30. Now you want to close it. You don’t want to get to 8:30? It’s… pic.twitter.com/i9SLK39eqX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026

Zanimljivo je da je i njegov rival, Feliks Ože-Alijasim, takođe bio protiv prekida i zatvaranja krova u tom momentu. Organizatori su ipak prelomili, vodeći se logikom da spreče eventualni prekid usred trećeg seta ukoliko se duel oduži.

Na sreću, ova promena uslova nije poremetila Novaka, koji je uspeo da privede meč kraju i upiše novu veliku pobedu.