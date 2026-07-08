Tenis

"MA, BRIGA ME ZA SINERA"! Novak Đoković zagrmeo na organizatore Vimbldona

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08. 07. 2026. u 09:11

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Novak Đoković se plasirao u narednu rundu Vimbldona posle epske borbe sa Feliksom Ože-Alijasimom, ali je meč obeležio i žestok verbalni sukob srpskog tenisera sa supervizorom turnira.

МА, БРИГА МЕ ЗА СИНЕРА! Новак Ђоковић загрмео на организаторе Вимблдона

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nezadovoljstvo najboljeg svih vremena izazvala je odluka organizatora da se nakon završetka drugog seta navuče krov nad Centralnim terenom. Đoković je smatrao da je odluka doneta prerano i da se uslovi veštački menjaju bez ikakve potrebe.

– Prošli put niste hteli da zatvarate pre 8.30, a sada želite da zatvorite. Ne želite da čekate 8.30? Sada je 7.40! Možemo još ceo set da igramo napolju. Mi smo turnir pod otvorenim nebom – protestovao je Novak kod supervizorke.

Kada je zvaničnica pokušala da opravda odluku pozivajući se na proceduru koja je primenjena tokom večernjeg meča Janika Sinera, Đoković je potpuno izgubio strpljenje.

– Baš me briga šta se desilo u Janikovom meču! Ja govorim o našem meču sada. Sećate se da u prvom kolu niste zatvorili krov do 8.20, a sada želite da ga zatvorite u 7.40. Gde je tu doslednost?! Toliko ste ponosni na svoja pravila, a ne pridržavate ih se. Vi pojma nemate šta su pravila! – grmeo je Novak.


Zanimljivo je da je i njegov rival, Feliks Ože-Alijasim, takođe bio protiv prekida i zatvaranja krova u tom momentu. Organizatori su ipak prelomili, vodeći se logikom da spreče eventualni prekid usred trećeg seta ukoliko se duel oduži.

Na sreću, ova promena uslova nije poremetila Novaka, koji je uspeo da privede meč kraju i upiše novu veliku pobedu.

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