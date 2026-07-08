"VOLJA VEĆINE SE IGNORIŠE": Analitičari o najnovijem udaru na srpski jezik u Crnoj Gori

U CRNOJ Gori ponovo je otvoreno jedno od najosetljivijih političkih i nacionalnih pitanja - status srpskog jezika.

Foto: Daniren/Alamy/Profimedia

Predlog ustavnih izmena izazvao je burne reakcije dela javnosti i političkih predstavnika Srbije, koji smatraju da se ignoriše činjenica da je srpski jezik, prema rezultatima poslednjeg popisa, maternji jezik najvećeg broja građana. Analitičari ocenjuju da je reč o političkoj odluci koja će dodatno produbiti podele u crnogorskom društvu, te da bi to moglo da ima pogubne posledice po Srbe u Crnoj Gori.

Politički analitičar Zoran Spasić smatra da je odbijanje da srpski jezik dobije status službenog još jedan udar na prava Srba u Crnoj Gori.

- Nesumnjivo je da ovakve odluke dodatno produbljuju osećaj neravnopravnosti među Srbima u Crnoj Gori. Sasvim je prirodno postaviti pitanje da li srpski narod, koji govori srpskim jezikom i pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ima jednak tretman kao i ostali građani. Umesto da se uvažavaju realnost i istorijske činjenice, donose se potezi koji kod velikog broja ljudi stvaraju utisak da se njihov identitet potiskuje - rekao je Spasić za "Novosti".

On je mišljenja da ovakvim potezom vlast u Podgorici šalje lošu političku poruku Srbima u Crnoj Gori.

- Ovakvim odlukama šalje se poruka da nema dovoljno prostora za otvoren dijalog o pitanjima koja su važna za srpski narod. Kao što smo videli i kroz zabrane ulaska pojedinim ljudima i sankcionisanje pojedinih srpskih medija, pokušava da se suzi prostor za drugačije mišljenje. Mnogo je napada iz Crne Gore na Srbiju. Velika je razlika između establišmenta i naroda. Narod nam je najbliži, mnogo je tamo naše rodbine, mnogo njih ovde živi, radi, studira - kazao je Spasić.

Foto: privatna arhiva Zoran Spasić

Govoreći o tome da li je reč o uslovima evropskog puta Crne Gore ili o unutrašnjoj političkoj odluci, Spasić je naveo da ne smatra da ovakva odluka ima veze za evrointegracijama Crne Gore.

- Teško je i ne možemo ovakvu odluku dovesti u vezu sa evropskim integracijama, jer evropske vrednosti podrazumevaju poštovanje prava svih građana i slobodu izražavanja. Deluje da je pre reč o unutrašnjoj političkoj odluci vlasti u Podgorici nego o bilo kakvom zahtevu Evropske unije. Ako se neko poziva na evropske standarde, onda bi upravo dijalog i uvažavanje različitosti trebalo da budu osnov svakog postupanja. S druge strane, Srbija želi dobre i stabilne odnose sa Crnom Gorom i nikad nije dovodila u pitanje njen teritorijalni integritet niti pravo da samostalno donosi odluke. Međutim, kad se donose mere koje su diskriminatorne prema našem narodu, to neminovno opterećuje međusobne odnose i dodatno otežava položaj srpskog naroda u Crnoj Gori - dodao je Spasić.

igor marinković

Na kraju je izjavio da može da se očekivati da pitanje statusa srpskog jezika ponovo dođe na dnevni red, ali je otkrio i šta bi, po njegovom mišljenju, bilo potrebno da se to dogodi.

- To pitanje će ostati važno sve dok postoji potreba da se obezbedi puna ravnopravnost srpskog naroda u Crnoj Gori. Potrebni su politička volja, otvoren dijalog i spremnost da se uvaži stvarno stanje na terenu i činjenica da veliki broj građana govori srpskim jezikom. Samo kroz razgovor i međusobno poštovanje moguće je pronaći rešenje koje će doprineti stabilnosti i boljim odnosima - zaključio je Spasić.

Nastavak pogubne DPS antisrpske politike

Politikolog Danilo Jovićević složio se sa Spasićem da predložene ustavne izmene predstavljaju udar na položaj srpskog naroda i srpskog jezika u Crnoj Gori.

- Neverovatno je da su za ustavne izmene podigli ruku i NSD Andrije Mandića i DPS Mila Đukanovića. Upravo je Andrija Mandić u kampanji obećavao da će se boriti za službeni status srpskog jezika, pitanje dvojnog državljanstva i promenu zastave i himne Crne Gore. Stranka koja u svom nazivu ima reč "srpska" glasala je za status kvo u Skupštini Crne Gore, što je pre svega odraz nepoštovanja prema većinskom narodu Crne Gore, koji je na referendumu pre tri godine, u procentu od preko 43 odsto, jasno rekao da govori srpskim jezikom. Sam Milojko Spajić i Jakov Milatović više puta su isticali da govore srpskim jezikom, što je još jedan pokazatelj neprirodnog stanja stvari u Crnoj Gori, gde manjinski jezik ima status službenog jezika, dok je većinski jezik ogromnog dela stanovništva izbačen iz upotrebe i prokazan - rekao je Jovićević.

Foto: privatna arhiva Danilo Jovićević

On je podsetio da je vladajuća većina u Crnoj Gori "došla na talasu srpskih glasova, a sada sprovodi antisrpsku politiku Mila Đukanovića".

- Najveća odgovornost za ovakvo stanje je na premijeru Milojku Spajiću i predsedniku Skupštine Crne Gore, Andriji Mandiću, jer su stavili interese većine građana Crne Gore u podređen položaj naspram interesa Evropske unije. Milo Đukanović ima razloga za zadovoljstvo, jer je njegova antisrpska politika nastavila da živi i posle njegovog silaska s vlasti, a sprovode je njegovi dojučerašnji ljuti protivnici - Spajić, Mandić i Bečić - koji su time pogazili sva obećanja data u izbornoj kampanji - zaključio je politički analitičar Danilo Jovićević.

BONUS VIDEO: BLOKADERI SE HVATAJU ZA MILOVE MEDIJE: Nemoćni potiv Vučića, šire laži putem crnogorskih glasila