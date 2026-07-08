PALA ODLUKA! Evo kada igraju Novak Đoković i Janik Siner polufinale Vimbldona

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, sinoć se na spektakularan način plasirao u polufinale Vimbldona.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Srbin je u dramatičnom meču četvrtfinala, posle više od pet sati bespoštedne borbe, sa 3:2 u setovima, savladao Kanađanina Feliksa Ože-Alijsima.

Sedmostruki osvajač najprestižnijeg grend slema će u polufinalu igrati protiv prvog igrača sveta Janika Sinera. Njihov duel na Centralnom terenu Vimbldona zakazan je za petak, najverovatnije od 14.30 sati po vremenu u Srbiji.

Biće to 12. međusobni duel 39-godišnjeg Đokovića i 15 godina mlađeg Sinera. U međusobnom skoru Italijan vodi sa 6:5.

Ipak, poslednji njihov meč pripao je Novaku. Bilo je to u čuvenom polufinalu Australijan opena ove godine, kada je Srbin sa 3:2 u setovima srušio, činilo se, "nezaustavljivog" Sinera.