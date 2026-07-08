BRNABIĆ ODGOVORILA PICULI: Ukoliko bi uspeo da na vlast dovede blokadere poslušnike, ne bismo nijednu reformu morali da sprovedemo

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je Toninu Piculi, izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju.

Foto: Printskrin Instagram/anabrnabic

- Nazadovanje Srbije je, u slučaju Tonina Picule, direktno proporcionalno snazi i upornosti kojom Aleksandar Vučić brani i zastupa interese Srbije. Što predsednik Srbije više vodi prosrpsku politiku, to će Picula više insistirati da se Srbija kazni. I to nema veze sa reformama na evropskom putu. Ukoliko bi uspeo da na vlast dovede blokadere poslušnike, ne bismo nijednu reformu morali da sprovedemo, jurili bismo ka EU kao Hrvatska ka Tompsonu - objavila je Ana Brnabić na mreži X.

Nazadovanje Srbije je, u slučaju Tonina Picule, direktno proporcionalno snazi i upornosti kojom Aleksandar Vučić @avucic brani i zastupa interese Srbije. Što predsednik Srbije više vodi prosrpsku politiku, to će Picula više insistirati da se Srbija kazni. I to nema veze sa… https://t.co/bYXSjETGIw — Ana Brnabic (@anabrnabic) July 8, 2026