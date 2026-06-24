VUČIĆ IZAŠAO PRED DEMONSTRANTE: Deo me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam mogao da razgovaram sa njima (VIDEO)
PREDSEDNIK je tražio sedam dana da pogleda dokumentaciju, pa obećao da će primiti delegaciju na razgovor gde će im dati odgovor
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je danas pred demonstrante ispred Predsedništva, gde je razgovarao sa njihovim predstavnikom.
- Izašao sam pred demonstrante koji su došli da protestuju ispred predsedništva Srbije i razgovarao sa njima. Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima.
Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme - napisao je predsednik na instagramu.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
Još dva dana do velikog skupa! 27. juna Srbija pobeđuje (VIDEO)
24. 06. 2026. u 11:24
MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA! Vučić se oglasio tri dana pred veliki skup u Beogradu (FOTO)
24. 06. 2026. u 09:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KREMLj REAGOVAO NA ULTIMATUM ZELENSKOG: Uskoro hitan sastanak Putina i Lukašenka
RUSKI predsednik Vladimir Putin i beloruski lider Aleksandar Lukašenko planiraju da se sastanu u bliskoj budućnosti i očekuje se da će razgovarati o ultimatumu koji je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno uputio Minsku, saopštio je Kremlj.
23. 06. 2026. u 08:02
"BOŽIJA RUKA" I "GOL VEKA" 40 GODINA KASNIJE: Dan kada je Dijego Armando Maradona postao "božanstvo" (VIDEO)
Dan kada se fudbal promenio. Postoje golovi koji donose trofeje, menjaju karijere, ali je samo jedan promenio istoriju ove igre.
22. 06. 2026. u 12:45 >> 12:45
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)