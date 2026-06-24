Politika

VUČIĆ IZAŠAO PRED DEMONSTRANTE: Deo me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam mogao da razgovaram sa njima (VIDEO)

В.Н.

24. 06. 2026. u 11:42

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PREDSEDNIK je tražio sedam dana da pogleda dokumentaciju, pa obećao da će primiti delegaciju na razgovor gde će im dati odgovor

ВУЧИЋ ИЗАШАО ПРЕД ДЕМОНСТРАНТЕ: Део ме је дочекао звиждуцима, а ја сам био срећан што сам могао да разговарам са њима (ВИДЕО)

Foto: Skrinšot Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je danas pred demonstrante ispred Predsedništva, gde je razgovarao sa njihovim predstavnikom.

- Izašao sam pred demonstrante koji su došli da protestuju ispred predsedništva Srbije i razgovarao sa njima. Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima.

Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme - napisao je predsednik na instagramu.

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