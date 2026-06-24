VUČIĆ IZAŠAO PRED DEMONSTRANTE: Deo me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam mogao da razgovaram sa njima (VIDEO)

PREDSEDNIK je tražio sedam dana da pogleda dokumentaciju, pa obećao da će primiti delegaciju na razgovor gde će im dati odgovor

Foto: Skrinšot Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je danas pred demonstrante ispred Predsedništva, gde je razgovarao sa njihovim predstavnikom.

- Izašao sam pred demonstrante koji su došli da protestuju ispred predsedništva Srbije i razgovarao sa njima. Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima.

Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme - napisao je predsednik na instagramu.

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