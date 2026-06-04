Politika

VUČIĆA DANAS NA SASTANKU SA KOŠTOM: Razgovaraće u Palati Srbija o važnim temama

В.Н.

04. 06. 2026. u 07:21

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

ВУЧИЋА ДАНАС НА САСТАНКУ СА КОШТОМ: Разговараће у Палати Србија о важним темама

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

 Vučić i Košta će u 9.00 sati imati tête-à-tête razgovor, a zatim će uslediti plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije predvođeni Vučićem i Koštom. Izjave za medije Vučića i Košte planirane su u 9.50 sati, saopštila je pres služba predsednika.

Vučić je juče dočekao Koštu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu. "Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas", naveo je Vučić na Instagramu. Vučić je istakao da je Srbija posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u EU ostaje naš strateški cilj.

"Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom", poručio je Vučić. Košta boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao Samitom EU-Zapadni Balkan u Tivtu.

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