Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se utakmicom u Montereju gde se Holandija i Maroko bore za plasman u osminu finala.

Foto AP

Holandija - Maroko 1:1

Penali

1:1 - Rahimi pogađa uz mnogo sreće!

1:0 - Stativa Džastina Klajverta!

1:0 - Prečka El Ajnauija!

1:0 - Kopmajners precizan!

Produžeci!

Gotovo je! Penali će odlučiti ko će u osminu finala Svetskog prvenstva.

112' Kodi Gakpo traži izmenu. Strelac jedinog gola za Holandiju više nema više snage da nastavi.Traži izmenu i menja ga Džastin Klajvert.

108' Ekipe čekaju penale! Ako se neko čudo ne dogodi, gledaćemo jedanaesterce.

Kraj prvog produžetka Maroko će ponovo žaliti za propuštenim zicerom, ali mora se odati priznanje golmanu Holandije za odbranu šampionata. Čeka nas još 15 minuta fudbala, a onda potencijalno još jedna penal-serija.

Foto APmu

97' Šta je sada uradio golman Holandije! Sufijan Rahimi je stvorio prostor unutar šesnaesterca i uputio snažan udarac ka levoj strani gola, ali je Bart Verbrugen sjajno reagovao i zaustavio ga. Ovo je sigurno jedna od najboljih golmanskih intervencija ovog Svetskog prvenstva.

92' Teun Kopmajners (Holandija) je uputio oštar centaršut iz slobodnog udarca sa velike udaljenosti, ali su protivnički igrači izbili loptu.

91' Počeli su prvi produžeci.

Drugo poluvreme

Igraće se produžeci!

90+1 GOOOOOOOOL! Taman što je počela sudijska nadoknada - gol! Maroko dolazi do izjednačenja. Diop je dobio vazdužni duel sa Van Dajkom i pogađa glavom za 1:1.

Foto AP

88' Denzel Damfris pokušava da uputi nizak udarac ka golu sa ivice šesnaesterca, ali protivnička odbrana blagovremeno otklanja opasnost.

84' Holanđani mogu biti zadovoljni jer Marokanci ne uspevaju da stvore nijednu šansu za izjednačenje.

72' Goooool, Gakpooooo. Vode Holanđani, strelac je Kodi Gakpo! Bio je to mat u tri poteza: Veghorst je glavom spustio za Samervila koji je istrčao kontru i potom u padu, maestralno proigrao napadača Liverpula. A ovaj u situaciji jedan na jedan matirao Bonoa.

1-0 Netherlands.



GAKPO GOAAAAALLLLLLLLLLL, GOAAAALLLLLLL!!!!!!!!! MOROCCO WERE THE BETTER TEAM, BUT IT'S GAKPO WHO SCORES, GOAAAAALLLL!!!!!!!!!!!!!!!! NETHERLANDS ARE AHEAD!!!!!!!! 🇳🇱🇳🇱🇳🇱 pic.twitter.com/LohrDldWyU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 30, 2026

67' Maroko je tim koji preti više. Oprezni su i jedni i drugi... Mogao bi i ovaj meč u produžetke.

58' Bilal El Kanus šutira sa ivice šesnaesterca. Lopta je usmerena ka donjem desnom uglu, ali Bart Verbrugen nema problema da otkloni opasnost.

52' Prečka Hakimija. Pomoćnik je signalizirao da se desni bek Maroka aktivirao iz ofsajda, ali bi se ta situacija svakako proveravala jer ako ga je i bilo, nije to bio očigledan ofsajd. Unahi ga je sjajno proigrao, a Hakimi pokušao da sam reši situaciju i šutirao snažno u bliži ugao iako je imao saigrača na drugoj stativi.

Foto AP

49' Ajub Buadi propušta sjajnu šansu! Prima loptu posle lepog dodavanja i šutira sa obećavajuće udaljenosti, ali njegov udarac odlazi pored leve stative. Lopta napušta teren, biće to gol-aut za Holandiju.

47' Isa Diop mora biti oprezan do kraja utakmice jer je dobio žuti karton.

46' Drugo poluvreme je počelo.

Prvo poluvreme

Kraj prvog poluvremena u kome nismo videli gol. Salibari je imao dve kolosalne šanse u sudijskoj nadoknadi, ali još uvek mreže miruju.

45' Još šest minuta nadoknade Ima još vremena da se u prvom poluvremenu promeni rezultat.

44' Prvi udarac Holandije u okvir gola protiv Maroka, i to kakav udarac! Miki van de Ven šutira sa ivice šesnaesterca. Lopta ide pravo u gol, ali Bono je odlično brani. Lopta izlazi van igre, a Holandija će tražiti priliku za gol iz kornera.

37' Nakon nekoliko sjajnih šansi za Maroko, sada je ne terenu ponovo periodu bez većih prilika. Holandija još uvek nije imala nijedan šut u okvir gola. Maroko je to uspeo da uradi dva puta do sada.

Foto AP

24' Idemo na prvu pauzu. Nema golova, ali je ritam vrlo dobar, pa se uskoro mogu očekivati i neke lopte u mrežama.

21' Hakimi! Nova parada! Šut u okvir gola! Verbrugen brani drugi put za manje od minut!



20' Verbrugen spašava Holandiju! Prva velika prilika na utakmici. Našao se u njoj El Ajnaui, koji je posle centaršuta Hakimija iz kornera tukao glavom sa peterca, ali je Verbrugen bio odlično postavljen. I još bolje reagovao. Foto AP

16' Samervil u prvoj pravoj šansi. U ofsajdu je ofanzivac "lala" ipak! Krisensio Samervil je pobegao Nusairu Mazrauziju na sredini igrališta, stuštio se ka golu, ali se po ulasku u šesnaesterac spetljao, pa nije uspeo ni da šutira ni da proigrao Brajana Brobija. Pomoćni sudija je kasnije signalizirao ofsajd, mada bi gotovo izvesno morao da se aktivira i VAR.

12' Naravno da je tu i Đani Infantino. Sve je "sumnjivije" kako stiže na skoro sve utakmice, čak i u drugim državama, ali nekako mu i dalje uspeva.

7" Gledamo žestok ritam od starta meča, kao što se i očekivalo. Holanđani su za nijansu ozbiljniji i ofanzivniji rival, ali i Maroko kada krene napred deluje opasno.

1' Počinjemo! Utakmica broj četiri šesnaestine finala!

Sastavi

Stadion: Monterej (Gvadalupe, 53.529)

Sudija: Vilton Sampajo (Brazil)

HOLANDIJA (3-4-2-1): Verbrugen - Van Heke, Van Dajk, Ake - Damfris, Gravenberh, De Jong, Van de Ven - Samervil, Gakpo - Brobi

MAROKO (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari

Uoči meča

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se utakmicom u Montereju gde se Holandija i Maroko bore za plasman u osminu finala.

Ovo je meč koji obećava da bude jedan od najzanimljivijih u ovoj rundi, s obzirom na to da obe selekcije ulaze u duel sa neverovatnim momentumom.

Holandija je završila takmičenje u Grupi F bez poraza (dve pobede i jedan remi), nakon što je u trećem kolu savladala Tunis sa 3:1 i tako napravila odličnu uvertiru za nokaut fazu. Osvajanjem prvog mesta u grupi po šesti put u poslednjih sedam planetarnih šampionata, „oranje” je zadržalo stopostotan učinak prolaska grupne faze u svih svojih deset učešća na Svetskim prvenstvima.

FOTO: Tanjug/AP/Ashley Landis

Dalji plasman deluje vrlo verovatno za holandski tim koji je stigao najmanje do četvrtfinala u pet od poslednjih šest ovakvih nastupa. Izabranici Ronalda Kumana imaju i formu na svojoj strani, jer u nokaut fazu prenose niz od 11 takmičarskih utakmica bez poraza (osam pobeda i tri remija).

Maroko je uspeo da se oporavi nakon primljenog gola u desetom minutu i da savlada Haiti sa 4:2 u trećem kolu, zabeleživši tako svoju prvu pobedu posle preokreta u istoriji svetskih prvenstava (pre toga su imali jedan remi i 11 poraza kada bi prvi primili gol).

Bila je to rekordna utakmica po mnogo čemu za „lavove sa Atlasa”, koji su prvi put u svojoj istoriji postigli četiri gola na jednoj utakmici Mundijala, uz posed lopte od 69% – njihov najveći u jednom meču na ovom takmičenju.

Samo je gol-razlika sprečila tim Mohameda Vabija da završi ispred Brazila u Grupi C. Iako im je ovo tek treće pojavljivanje u nokaut fazi Svetskog prvenstva, Vabi je izjavio da njegov tim veruje da može da osvoji titulu, a niz od osam utakmica bez poraza (pet pobeda i tri remija) od završetka Afričkog kupa nacija u januaru čini ih nezgodnim protivnikom za svaku ekipu.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Matt Slocum

Ovo je drugi međusobni duel ovih selekcija na Svetskim prvenstvima, nakon pobede Holandije od 2:1 dalekog Mundijala 1994. godine.

Holanđani su bez poraza protiv afričkih selekcija na Svetskim prvenstvima (pet pobeda i jedan remi), dok Maroko traži drugu uzastopnu pobedu protiv evropskih selekcija, nakon što je u grupnoj fazi savladao Škotsku sa 1:0.