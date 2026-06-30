Fudbal

HRVATI NA KOLENIMA! Evo šta to znači za Srbiju pred meč sa Ukrajinom na Evropskom prvenstvu

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30. 06. 2026. u 03:17

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Nakon poraza Srbije 2:0 (1:0) od Italije na startu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina u drugom meču naše grupe Ukrajina je bila bolja od Hrvatske posle velikog preokreta.

ХРВАТИ НА КОЛЕНИМА! Ево шта то значи за Србију пред меч са Украјином на Европском првенству

FOTO: Depositphotos/Wavebreakmedia

Na kraju je bilo 3:1 (1:1) za Ukrajince koji su posle 22. minuta bili u zaostatku pošto je sviran penal za "vatrene" i Ivan Barić ga je pretvorio u pogodak. Ipak već do poluvremena rezultat je bio nerešen, a onda je početkom drugog dela igre došao preokret.

Nakon 26 minuta bulo je 1:1 pošto je Bogdanov pretvorio asistenciju Ljušina u pogodak, a onda se otišlo na odmor. Posle toga Kaljužni je u 48. minutu pogodio za 2:1, a konačnih 3:1 je postavio Ljušin na asistenciju Sikuta.

Sada su Ukrajina i Italija na deobi prvog mesta, dok su Hrvatska i Srbija dole. U narednom meču u četvrtak naš tim igra sa Ukrajinom, dok će se sastati Italijani i Hrvati. Ako želi Srbija dalje, nema luksuz da izgubi u tom narednom meču, a vrlo verovatno mora i da pobedi.

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