CELA SRBIJA ČEKA - VUČIĆ SE SASTAJE SA SIJEM: Najvažniji susret za srpski narod

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaje se sa predsednikom Kine Si Đipingom.

printscreen/aleksandar vučić/youtube

Istorijski susret dvojice predsednika od velikog je značaja za srpski narod.

Predsednik Vučić izjavio je ranije danas da ga očekuje najvažniji sastanak sa predsednikom Si Đinpigom sa kojim će, kako je rekao, ukupno razgovarati duže od četiri sata i da će među temama u užem formatu sastanka biti vojno-tehnička saradnja i ekonomska pitanja.

Vučić je rekao da je Srbija dobila mnogo podrške na prva dva sastanka koje je jutros imao u Pekingu, sa premijerom NR Kine Li Đijangom i predsedavajućim Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Vang Huningom. Izrazio je uverenje da će se i razgovor sa Sijem dobro završiti za Srbiju.

- Prezadovoljan sam sastancima koje smo imali jutros, strašno važni sastanci, a sad nam predstoji najvažniji. Nadam se da ću moći da imam dovoljno koncentracije, ukupno četiri sata i 15 minuta sa predsednikom Sijem. Verujem da će biti dobro i verujem da će se dobro završiti za našu zemlju. Dobili smo mnogo podrške na prva dva sastanka. Verujem da će se to tako nastaviti i tokom današnjeg dana, ali i sutra i prekosutra - rekao je Vučić novinarima posle sastanaka sa kineskim zvaničnicima.

Naveo je da se pripremio za susret sa Sijem sa kojim će u užem formatu razgovarati o vojno-tehničkoj saradnji, ali i o određenim ekonomskim pitanjima.

- Ne mogu da pričam o nekim škakljivim pitanjima koja nisu uvek u potpunosti za javnost, tipa vojno-tehničke saradnje i nekih drugih stvari. Imamo i neke molbe, neke želje. To je za uži format, a za širi format je politika, podrška, principijalnost u međunarodnim organizacijama... Konkretnije, još neka ekonomska pitanja ćemo pokrenuti u užem formatu i nadam se tokom večere - rekao je Vučić.

Preneo je da mu je Vang Huning u razgovoru ukazao na to kako se menjaju stvari u svetu i da je predsednik Si rekao da se svet danas nalazi na raskrsnici i da se više stvari menja danas nego u celom prethodnom veku, bez obzira na velike ratove koji su postojali.

