OBELEŽAVANJE 15. GODIŠNJICE PROGRAMA "SVET U SRBIJI": Svečanosti prisustvuje predsednik Vučić

SVEČANOST će biti organizovana u PalatI Srbija, u Bulevaru Mihajla Pupina 2.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas obeležavanju 15. godišnjice programa "Svet u Srbiji", koje će biti održano u 12.00 časova u Palati Srbija.

Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

Ko ima pravo na stipendije?

Ovaj program je namenjen kandidatima iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja, čime Srbija nastavlja da neguje tradicionalna prijateljstva i jača kulturnu i obrazovnu saradnju širom sveta.

Tokom prethodnih deceniju i po, stotine mladih ljudi iz celog sveta dobilo je priliku da se obrazuje na srpskim univerzitetima i postanu svojevrsni ambasadori naše zemlje u svetu.

