ŠOK ZA ŠPANIJU! Osvajač zlatne lopte van terena do kraja Svetskog prvenstva

Jedan od najboljih fudbalera Španije Rodri završio je učešće na Svetskom prvenstvu, pošto će morati na operaciju.

ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Dilema oko „misteriozne“ povrede Rodrija je završena. Jedan od najzaslužnijih za titulu prvaka Evrope neće moći da pomogne Španiji u pohodu na svetsku titulu.

On će morati na operaciju pa je tako za njega ovaj Mundijal gotov. Međutim nije samo to problem, već što neće i u nekoliko prvih kola Premijer lige biti dostupan novom treneru Mančester sitija Encu Mareski.

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