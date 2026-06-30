Politika

MILANOVIĆ PRIZNAO: Vučić je autentični lider, a Plenković običan birokrata (FOTO)

В.Н.

30. 06. 2026. u 11:47

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HRVATSKI predsednik Zoran Milanović zvanično je priznao da je Vučić autentični lider.

МИЛАНОВИЋ ПРИЗНАО: Вучић је аутентични лидер, а Пленковић обичан бирократа (ФОТО)

Foto: Printskrin

Hrvatski predsednik Zoran Milanović priznao je javno da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić autentični lider, a premijer Hrvatske Andrej Plenković običan birokrata.

Ovu izjavu Milanović je potvrdio u uživo obraćanju.

Foto: Printskrin

 

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