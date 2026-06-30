MILANOVIĆ PRIZNAO: Vučić je autentični lider, a Plenković običan birokrata (FOTO)
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović zvanično je priznao da je Vučić autentični lider.
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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče, tokom prikaza novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici, da će Srbija nabaviti kineski protivvazduhoplovni sistem dugog dometa HQ-9, koji zapadni vojni analitičari ocenjuju kao pandan ruskom S-300, dok pojedine analize njegove sposobnosti porede i sa sistemom S-400.
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