"POLICIJA REAGOVALA UZ MINIMALNU UPOTREBU SILE" Dragan Vasiljević o nasilju blokadera ispred Rektorata (VIDEO)

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević se obraća narodu iz Palate Srbije povodom današnjeg sukoba policije i demonstranata isped zgrade Rektorata beogradskog Univerziteta. Pripadnici policije su trenutno ispred zgrade Rektorata i ne dozvoljavaju prolaz nikome. Tokom pretresa koji još uvek traje, imajući u vidu veliki broj prostorija - pronađen je veliki broj predmeta. Tokom pretresa pronađeno je više sredstava koja će biti izuzeta i oduzeta s lica mesta i prosleđena nadležnom tužilaštvu da bi se naložile dalje mere i radnje, a posebno naglašavam da je pronađen veći broj topovskih udara, petardi, sprejeva, toki vokija, gas maski"... O napadu na policiju Osvrćući se na napade blokadera na policiju, Dragan Vasiljević je rekao: "Ispoljen je neverovatan, neprimeren vid napada prema pripadnicima službe bezbednosti. Znači, policija koja istražuje slučaj, da bi utvrdila činjenice pod kojima je došlo do neželjenog slučaja, izuzima ono što se nalazi u Rektoratu po nalogu i naredbi suda, biva napadnuta zato što radi svoj posao. To je zaista neprimereno i za mene potpuno nerazumljivo. Policija je uz minimalnu upotrebu sile uspostavila javni red i mir i nastavlja mere aktivnosti na ovom slučaju. Mislim da i ovi snimci koji vidite su učinjeni". Policija neće dozvoliti dalje napade, kao ni narušavanje javnog reda i mira. "Budite uvereni da će policija Republike Srbije raditi svoj posao. Da policija neće uraditi ništa van onoga što je nalog tužioca i naredba suda. I da će ovaj postupak i procedure razrušiti do kraja. Utvrditi sve činjenice, okolnosti i dostaviti nadležnim organima svoje izveštaje. Neće dozvoliti napade na policiju. Neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira. Ne možemo dozvoliti nepoštovanje zakona. A na nadležnim organima suda i tužilaštva je da ocenjuju i procenjuju dokaze koji su priloženi. Policija te dokaze samo dostavlja. I ponavljam, osnovni zadatak policije je da u istrazi prikupi dokaze i dostavi nadležnom tužilaštvu odnosno sudu. To i radimo. I ništa ni manje ni više od toga. I nastavićemo to da radimo. I ovu konferenciju smo zakazali samo da bi svim građanima Republike Srbije i vama, uvaženim predstavnicima medija, jasno rekli šta radimo, po kom nalogu radimo i da pozovemo sve da poštuju zakone i propise ove zemlje".

- Obraćamo se da bismo razjasnili šta se dešava isred Rektorata beogradskog Univerziteta. Mi smo se obraćali pre nekoliko dana posle nemilog događaja kojom prilikom je stradala jedna mlada studentkinja i policija je u danima iza nas od tog događaja nastavila mere aktivnosti po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Osnovni cilj, zadatak i namera pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova je da u ovoj istrazi dođu do svih činjenica okolnosti koje su dovele do ovog nemilog događaja, da ovaj događaj bude potpuno rasvetljen i o tome blagovremeno bude obaveštena javnost u Republici Srbiji i šire.

- Da bi sve te činjenice utvrdili, dalje postupamo po nalogu Višeg javnog tužilaštva i u skaldu sa tim policijski službenici uprave kriminalističke policije i odeljenja za borbu protiv korupcije dobili su zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, posebno odeljenja za suzbijanje korupcije da se izvrši pretres zgrade rektorata Univerziteta u Beogradu.

- Tokom pretresa koji još uvek traje, imajući u vidu veliki broj prostorija - pronađen je veliki broj predmeta. Tokom pretresa pronađeno je više sredstava koja će biti izuzeta i oduzeta s lica mesta i prosleđena nadležnom tužilaštvu da bi se naložile dalje mere i radnje, a posebno naglašavam da je pronađen veći broj topovskih udara, petardi, sprejeva, toki vokija, gas maski"...

O napadu na policiju

Osvrćući se na napade blokadera na policiju, Dragan Vasiljević je rekao:

- Ispoljen je neverovatan, neprimeren vid napada prema pripadnicima službe bezbednosti. Znači, policija koja istražuje slučaj, da bi utvrdila činjenice pod kojima je došlo do neželjenog slučaja, izuzima ono što se nalazi u Rektoratu po nalogu i naredbi suda, biva napadnuta zato što radi svoj posao. To je zaista neprimereno i za mene potpuno nerazumljivo. Policija je uz minimalnu upotrebu sile uspostavila javni red i mir i nastavlja mere aktivnosti na ovom slučaju. Mislim da i ovi snimci koji vidite su učinjeni.

Policija neće dozvoliti dalje napade, kao ni narušavanje javnog reda i mira.

- Budite uvereni da će policija Republike Srbije raditi svoj posao. Da policija neće uraditi ništa van onoga što je nalog tužioca i naredba suda. I da će ovaj postupak i procedure razrušiti do kraja. Utvrditi sve činjenice, okolnosti i dostaviti nadležnim organima svoje izveštaje. Neće dozvoliti napade na policiju. Neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira. Ne možemo dozvoliti nepoštovanje zakona. A na nadležnim organima suda i tužilaštva je da ocenjuju i procenjuju dokaze koji su priloženi. Policija te dokaze samo dostavlja. I ponavljam, osnovni zadatak policije je da u istrazi prikupi dokaze i dostavi nadležnom tužilaštvu odnosno sudu. To i radimo. I ništa ni manje ni više od toga. I nastavićemo to da radimo. I ovu konferenciju smo zakazali samo da bi svim građanima Republike Srbije i vama, uvaženim predstavnicima medija, jasno rekli šta radimo, po kom nalogu radimo i da pozovemo sve da poštuju zakone i propise ove zemlje.