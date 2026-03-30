POGINULA DVA INDONEŽANSKA PRIPADNIKA MIROVNE MISIJE UN: Oglasio se Gutereš
SINOĆ je u kasnim večernjim satima došlo do pogibije još jednog indonežanskog pripadnika mirovne misije UN u bazi UN 7-1, u blizi Adšit-al-Kušir u južnom Libanu.
Patrolu pripadnika indonežanskog batljona u oklopnom vozilu, oko 10:45 časova, u rejonu istočno od Bani Hajana pogodila je improvizovana eksplozivna naprava.
Četiri pripadnika patrole su povrećena, dvojica su preminula.
Indonežanska misija je od sinoć izgubila tri pripadnika vojske.
Do nesreće je došlo direktnim pogotkom artiljerijske granate na unutrašnjost baze dok je većina mirovnjaka bila u skloništima.
Prema saopštenju Generalnog sekretara Antonija Gutereša, pogibija se dogodila kao posledica sukoba Izraela i Hezbolaha u neposrednoj blizini baze UN-a.
Prema navodima Generalnog sekretara, još jedan vojnik iz Indonezije je teže povređen.
U svojoj objavi na društvenoj mreži Iks, Gutereš je izrazio najdublje saučešće porodici, prijateljima, saborcima i Indoneziji, a povređenom pripadniku UN-a je poželeo brz oporavak.
Ovo je samo jedan u nizu incidenata koji ugrožavaju bezednost i sigurnost pripadnika UN u južnom Libanu.
Preporučujemo
Komentari (0)