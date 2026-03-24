AMERIČKI PROFESOR OSTAVIO TAKERA U ČUDU: Evo šta je Kaznik rekao o NATO agresiji na SRJ (VIDEO)
PROFESOR Piter Kaznik je rekao u intervjuu Takeru Karlsonu da je u Rusiji potpuno drugačije viđenje NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, nego na Zapadu.
- Oko 96 odsto Rusa smatra da se dogodio ratni zločin. SAD uspostavljaju međunarodni poredak zasnovan na pravilima, što je značilo da to mora da prođe kroz UN. Međutim, kada to nisu mogli da postignu, oni su to uradili sami, vojno - istakao je Kaznik, piše RT Balkan.
Na Karlsonovo pitanje šta je bila poenta, reditelj Oliver Stoun je konstatovao da je bio samo izgovor Zapada da tamo "hvataju koljače", odnosno "diktatore" u Srbiji, ali da je suštinski cilj bila destabilizacija.
