PREDRAG MIJATOVIĆ OSTAO U ŠOKU NA SEDNICI UPRAVE FK PARTIZAN! Posle derbija, na važnu temu - jedini digao ruku "za", svi ostali - ODBILI!
Najnovije vesti vezane za FK Partizan svakako nisu onakve kakve bi "grobari" želeli.
Naime, Rasim Ljajić je upravi crno-belih predložio sazivanje vanredne Skupštine kluba, a onda je na red došlo glasanje...
Evo kako o tome glasi:
Saopštenje FK Partizan
"Na današnjoj sednici Upravnog odbora FK Partizan razmatrano je aktuelno finansijsko stanje kluba, uz detaljnu analizu u susret predstojećem monitoringu UEFA, kao i pregled obaveza koje klub ima do 31. marta.
Tokom sednice razmatran je i predlog za održavanje vanredne Skupštine, imajući u vidu spekulacije koje su se poslednjih dana pojavile u medijima.
Nakon glasanja, za održavanje vanredne Skupštine izjasnio se potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, dok su ostali članovi Upravnog odbora ocenili da je u ovom trenutku prioritet pun fokus na teren, nastavak prvenstva i realizaciju tekućih obaveza, uključujući i pripreme za predstojeći monitoring.
Glasanje je završeno rezultatom 4:1 protiv predloga za održavanje vanredne Skupštine u ovom trenutku.
Zaključeno je da su stabilnost, sportski rezultati i odgovorno ispunjavanje finansijskih obaveza ključni ciljevi u narednom periodu", ističu crno-belih.
