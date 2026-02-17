Politika

"BLOKADERI POKAZUJU MRŽNJU PREMA SVEMU ŠTO JE SPRSKO!" Sandra Božić za "Novosti" o bezumlju blokadera u Novom Sadu

В.Н.

17. 02. 2026. u 11:20

NOVOSADSKI blokaderi, koji se predstavljaju kao budućnost Srbije, vređali su sinoć patrijarha Porfirija, napali mitropolita SPC vladiku Joanikija i pokušali da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske.

БЛОКАДЕРИ ПОКАЗУЈУ МРЖЊУ ПРЕМА СВЕМУ ШТО ЈЕ СПРСКО! Сандра Божић за Новости о безумљу блокадера у Новом Саду

instagram

Sandra Božić, potpredsednik Pokrajinske vlade, ističe za "Novosti", da smo već više puta videli da blokaderi nemaju osnovno poštovanje prema SPC, njenim vernicima, kao ni prema predstavnicima SPC.

- Među blokaderima u Novom Sadu, mržnja prema pravoslavnim vernicima dostigla je vrhunac kada su blokaderski prvaci poput Dinka Gruhonjića predlagali da se od crkvi naprave kafići, dok su se više puta okupljali kako bi se protivili najavljenoj izgradnji crkve na Limanu. Takvo ponašanje je suprotno svemu što predstavlja put Svetosavlja na koji su se pozivali kada su 27. januara okupili ispred Hrama Svetog Save. Takvo ponašanje i mržnju blokaderi pokazuju prema svemu što je sprsko, a posebno prema ljudima koji vole svoju zemlju i koji se ne stide da kažu da su srpske nacionalnosti - zaključuje Božićeva za "Novosti". 

BONUS VIDEO:

GAMAD: Blokaderi napali patrijarha Porfirija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SKANDAL ZA PUNO SRCE GRUHONJIĆU I ZA JEDNO PICULINO DEĆKI BRAVO Danijela Nikolić za Novosti o bezumlju blokadera u Novom Sadu
Politika

0 0

SKANDAL ZA PUNO SRCE GRUHONJIĆU I ZA JEDNO PICULINO "DEĆKI BRAVO" Danijela Nikolić za "Novosti" o bezumlju blokadera u Novom Sadu

"SINOĆ u Novom Sadu se dogodio „skandal“u režiji izopačenih blokaderskih umova na ponos mrziteljima Srbije i srpske kulture i tradicije, skandal za puno srce Gruhonjiću i za jedno Piculino "dećki bravo", komentariše za "Novosti" Danijela Nikolić, predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, bezumno ponašanje koje su blokaderi sinoć pokazali u Novom Sadu, kada su vređali patrijarha Porfirija, napali mitropolita SPC vladiku Joanikija i pokušali da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske.

17. 02. 2026. u 14:23

Politika
Tenis
Fudbal
NAVIJAĆU ZA PARTIZAN! Bivši fudbaler Crvene zvezde šokirao delije pred večiti derbi

"NAVIJAĆU ZA PARTIZAN!" Bivši fudbaler Crvene zvezde šokirao "delije" pred večiti derbi