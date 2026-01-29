Vreme čuda ispred Hrama

ZA film "Vreme čuda", po istoimenom romanu Borislava Pekića, važi da je slobodna adaptacija autorskog prvenca jednog od najznačajnijih srpskih književnika minulog veka. Sloboda izraza, pa i onog u ostvarenju Gorana Paskaljevića koje je bilo naš kandidat za Oskar, srž je svake umetnosti, a veličina nekog dela može se posmatrati u tome koliko ono nadživi svoje vreme i potvrdi se u dolazećim.

Foto D. Milovanović

Tako je u svetosavsko veče, pored zavetne bogomolje svih Srba na Vračaru, oživela scenografija iz filmskog sela Vitanija. Nedostajao je samo Nikodim u maestralnoj izvedbi Mikija Manojlovića da drekne: "Razvaljuj" i da džipom ukrka u Hram. Izgleda da bi jedino to zadovoljilo pojedine studente blokadere, njihove mentore sa katedri i hajkače sa društvenih mreža koji dva dana prosipaju žuč i hule po SPC kako im je namerno, ne prvi put, zaključala svetinju.

Hajde da vidimo u čemu su se preračunali ovi poznati bogotražitelji.

Najpre, ako su zaista veliki vernici praktikanti i ako su im se tabani toliko uželeli staza Svetog Save, zašto, recimo, nisu svi došli ujutru na svečanu liturgiju u čast velikog praznika i još većeg srpskog učitelja i putovoditelja? Ako im se nije ustajalo baš tako rano, mogli su da dođu i na večernju službu od 18 časova. Ali nisu, jer su tada "pumpali" ispred zgrade Rektorata, na šta svakako imaju pravo.

Nisu učinili ni jedno ni drugo. Došli su ispred Hrama, makar po izveštajima nepogrešive N1 oko 20.30, kad je večernje uveliko bilo završeno. Kao da su tražili razlog za novu paljbu po patrijarhu i jerarhiji (što i ne čudi jer im je jedan od ideologa onaj što bi crkve pretvarao u pabove). Ono što je potom usledilo je, blago rečeno, skaredna imitacija običaja koja više priliči miraševcima i "kliricima" nove Hrvatske pravoslavne crkve. Okretanje, zalivanje vinom i lomljenje slavskog kolača kad je noć već dobrano odmakla, bez prisustva sveštenika i uz mumlavo "sasluženje" nekog momčića sa minđušom samo je goteskni performans na tragu poželjnog isterivanja iz mantija "vladika ćacija".

Naša pametna deca i rektor Vladan Đokić morali bi da znaju da Crkva ima svoj ritam i život i da se ne može u svetinje ulaziti kao u kafanu i kad se kome ćefne. Moraju da znaju i da plenumi ne biraju ni patrijarha ni arhijereje i da je mučenička SPC ostala čvrsta i nepokolebljiva u trpljenju i pod Turcima i ono vreme čuda iz Pekićevog pera, koje bi sada sladostrasno da vrate razni Ješići, Stojkovići, Kišjuhasi, Milivojevići i ostali apostoli drogosrbijanske lavre. Osim ako ne prihvataju čuveni kanon Vesne Pešić "da nam je Srpska pravoslavna crkva staromodna i da nam je neophodna modernija"...

PS

Podsećamo rektora i našu pametnu decu da su godinu dana držali zaključane fakultete i da se u njih nije moglo ući ni usred belog dana. Ni u radno vreme.