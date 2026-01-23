"TEK NAKON PRVOG SASTANKA ODLUČILI DA OBIĐU IZLOŽBU O JASENOVCU" Brnabić: Ušli su onako kako su najavili, hodnicima, a onda im bilo glupo

TEK nakon prvog sastanka u Skupštini Srbije Tonino Picula i delegacija Evropskog parlamenta je našla za shodno da obiđe izložbu o Jasenovcu, izjavila je predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Foto Glassrpske

- Nisu ušli u Centralni hol da prvo odaju počast stradanjima srpskog naroda i žrtvama Holokausta. Ušli su onako kako su najavili, hodnicima, i tek nakon prvog sastanka je valjda njima bilo dovoljno glupo i bilo ih dovoljno sramota da izbegnu izložbu, pa su eto obišli tu izložbu. Makar su je obišli, makar je taj pritisak našeg naroda bio toliki da su shvatili da jeste neprimereno da ne obiđu izložbu - navela je Brnabićeva.

Podsetimo, Picula i delegacija zvanično su juče tražili da ne ulaze u hol Skupštine Srbije, gde je izložba o Jasenovcu.

Tražili su da prolaze hodnicima kako bi izbegli izložbu o Jasenovcu, zbog "osetljivosti" određenih evroparlamentaraca.

Podsetimo, ranije su blokaderi na najstrašniji način napali vlast naše zemlje da pomenutom izložbom namerno provocira goste iz Evrope.

U Domu Narodne skupštine, u Centralnom holu, otvorena je izložba „Jasenovac – trajna opomena“, koju organizuje Muzej žrtava genocida uz podršku Ministarstva kulture, povodom osamdesete godišnjice oslobođenja sistema logora Jasenovac, herojskim probojem njihovih zatočenika, posvećenu 27. januaru, Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta.